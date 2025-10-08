El peaje a pagar por Micah Speight en su adaptación a la ACB

Uno de los grandes atractivo del estreno del Covirán frente al Joventut Badalona el pasado domingo era testar el nivel de Micah Speight frente a ... un equipo con tres bases más que curtidos en el alto nivel. Más allá del célebre Ricky Rubio, entre Guillem Vives y el sueco Ludde Hakanson suman 24 cursos en la elite del baloncesto español, donde el eléctrico director de juego rojinegro disputó el domingo su primer choque.

Speight ha demostrado sobradamente su buen hacer en el escalón inferior, donde fue uno de los bases más dominantes de la competición en sus cuatro temporadas en Oviedo, Andorra, Palencia y Burgos. Ahora, su reciente matrimonio con una ciudadana española le ha abierto las puertas del siguiente escalón, al poder no ocupar plaza de extracomunitario. Y así, aunque el Covirán le 'ató' cuando el plan A del club pasaba por disputar la Primera FEB, el nivel del mundo base rojinegro acabó por convencer a Ramón Díaz de que apostar por él era la decisión acertada para el rápido sistema de juego que quiere imponer en su estreno en el banquillo del Covirán. El cuerpo técnico rojinegro ha estado encandilado con el rendimiento del de Oklahoma durante la preparación.

Ahora, cuando ha llegado la hora de la verdad, Speight dejó detalles interesantes frente al Joventut. Su velocidad es incuestionablemente muy superior a la media, aunque en contrapartida su tamaño puede ser un problema, principalmente en defensa. En ataque, se mostró escurridizo y con acierto en los tiros desde media distancia y en penetración, su gran potencial, si bien hay dos situaciones que claramente quedaron en su debe: las pérdidas de balón (3), por mor de un mejorable control de la posesión y algún que otro pase poco procedente, y el tiro exterior. Nunca ha sido el fuerte de Speight, pero parece casi imprescindible que se convierta en una amenazada desde el triple si quiere hacer carrera en la Liga Endesa. Frente a la 'Penya', falló los dos intentos que tuvo. Claro punto de mejora para él.