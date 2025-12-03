Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los jugadores del Covirán Granada dialogan durante un partido esta temporada. José Miguel Baldomero

Televisión

Los partidos del Covirán Granada vuelven a Movistar con polémica por DAZN

Algunos usuarios de esta última plataforma muestran su descontento al haber contratado la suscripción anual por el baloncesto, anunciado en principio con carácter exclusivo

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:59

Comenta

El Covirán Granada regresa a Movistar con polémica. Pese a arrancar la presente temporada con la emisión de todos los partidos de Liga Endesa de ... manera exclusiva en DAZN, la propia competición anunció este pasado martes que sus contenidos se podrán disfrutar también a través del canal de televisión a partir del próximo jueves 11. Un giro de los acontecimientos que ha causado descontento en ciertos usuarios que habrían pagado la suscripción anual de DAZN por el baloncesto tras borrarse o disponer incluso del primer servicio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre
  10. 10 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los partidos del Covirán Granada vuelven a Movistar con polémica por DAZN

Los partidos del Covirán Granada vuelven a Movistar con polémica por DAZN