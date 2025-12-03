Los partidos del Covirán Granada vuelven a Movistar con polémica por DAZN

TelevisiónLos partidos del Covirán Granada vuelven a Movistar con polémica por DAZN
Algunos usuarios de esta última plataforma muestran su descontento al haber contratado la suscripción anual por el baloncesto, anunciado en principio con carácter exclusivo
Granada
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:59
El Covirán Granada regresa a Movistar con polémica. Pese a arrancar la presente temporada con la emisión de todos los partidos de Liga Endesa de ... manera exclusiva en DAZN, la propia competición anunció este pasado martes que sus contenidos se podrán disfrutar también a través del canal de televisión a partir del próximo jueves 11. Un giro de los acontecimientos que ha causado descontento en ciertos usuarios que habrían pagado la suscripción anual de DAZN por el baloncesto tras borrarse o disponer incluso del primer servicio.
Como informó Movistar, sus clientes podrán seguir disfrutando de la Euroliga en exclusiva, así como de toda la Liga Endesa, una selección de partidos de la NBA, la NFL y un encuentro por jornada de la Seria A y la Bundesliga. Todo esto, dentro del pack Deportes. Así, los duelos de la jornada 9 de la máxima categoría del baloncesto patrio serán los últimos que se emitirán únicamente en DAZN, incluido el Covirán Granada - Casademont Zaragoza del sábado 6 a las 20 horas en el Palacio de Deportes.
