Ramón Díaz pone cara de extrañeza en una jugada. José Miguel Baldomero
Tercer tiempo

«El partido lo marcó nuestro mal tiro»

El entrenador del Covirán no sabe si son nervios porque ve talento en su equipo y pide paciencia, «vamos a mejorar»

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:36

Ramón Díaz, el entrenador del Covirán, comentó que «el partido estuvo marcado por el desacierto que tuvimos en la primera parte, por debajo de un 30% de tiros de dos y un 15% de tres al descanso, es muy difícil estar en un partido con esos números, esto nos hizo tomar decisiones malas posteriormente«.

El técnico indicó que «no pienso que sea un accidente, los campos son muy difíciles en esta categoría. Hemos tenido minutos buenos también. Necesitamos encontrar solidez y mejorar los porcentajes de tiro, pero hay que tener paciencia, porque sé que llegarán momentos más buenos, porque este equipo es totalmente nuevo y podemos ser mejores. Vamos a ser más competitivos y alcanzar nuestro nivel real».

Y abundó sobre tanto fallo en el tiro en que «el equipo tiene talento, no sé si son nervios, si es enfrentarte a jugadores de ACB que son de mucha calidad, pero son lanzamientos en los que estamos liberados».

En torno a Micah Speight y Jovan Kljajic, dijo que «tuvieron porcentajes bajos, y aunque Jovan lo intentó, Micah debe ser más agresivo en su juego, está claro que deben progresar bastante».

El entrenador nazarí valoró el esfuerzo en el rebote y de los jugadores interiores, con el valor en la zona de Zach Hankins. «En la segunda parte entró mejor Valtonen, y necesitamos a Jonathan y Micah más entonados», sentenció.

