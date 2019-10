LEB Oro Un partido para marcar distancias Los jugadores del Covirán reciben instrucciones de Pablo Pin en el Palacio de Deportes. / Fermín Rodríguez El Covirán buscará ante Marín repetir su fortaleza como local ante rivales de la zona media y baja para seguir sumando sensaciones positivas JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Viernes, 11 octubre 2019, 01:43

Cuando el Covirán Granada se enfrente este sábado a partir de las 18:30h al Marín Peixegalego tendrá varios retos a los que enfrentarse. El primero, indiscutiblemente, será el de conseguir la segunda victoria de la temporada y evitar lo que desde luego sería una sorpresa, en caso de que el recién ascendido gallego arrancara un triunfo del Palacio tras haber caído de forma clara en sus dos primeras jornadas. Pero, casi tanto o más importante que ganar el partido, será el ir creciendo en sensaciones de cara a recorrer el largo camino que se prevé en esta temporada, con el reto soñado de tratar de superar a la previa y alcanzar la 'Final 4' por el ascenso. Y es que, tal y como reconocía Josep Pérez en la entrevista concedida esta semana a este periódico, los rojinegros han empezado el curso con «sensaciones un poco raras», debidas a una cierta irregularidad en el juego. Algo que, por otra parte, entra dentro de la normalidad de un inicio de temporada y más cuando la preparación nazarí este año ha sido mucho más corta en tiempo que en ejercicios precedentes.

En lo que al primer objetivo del sábado hace referencia, lograr vencer al Marín, la tendencia del equipo invita a ser optimista en ese aspecto. Los de Pablo Pin suelen ser un equipo poderoso en casa y la mejor muestra radica no ya solo en la victoria en el debut ante el potente Delteco GBC, sino en la tendencia arrastrada de la temporada anterior. Durante toda la liga regular 2018/19 el Covirán ganó doce partidos en casa, cediendo cinco encuentros, todos ellos ante equipos que acabaron jugando los 'playoffs' de ascenso: Oviedo, Betis, Melilla, Valladolid y Palma. La primera conclusión a extraer de ese dato es que a los granadinos les costó medirse a rivales de la zona alta de la tabla. Pero para quien quiera ver el vaso medio lleno, no puede obviarse que el Covirán fue capaz de marcar distancias y hacer del Palacio un fortín ante rivales de un potencial similar o inferior al suyo. De hecho, ante los nueve equipos que no se clasificaron para las eliminatorias de ascenso a la Liga Endesa, el balance de los nazaríes fue de un 100% de partidos ganados: nueve de nueve, algo que en una competición como la LEB Oro es digno de reseña. Además, en esos nueve duelos, los de Pin se impusieron por una espectacular media de 21'3 puntos, tras sólo sufrir ante el Cáceres (+3) y algo ante Castellón (+11). El resto fueron, todas y cada una, victorias rotundas: Canoe (+27), Lleida (+16), Coruña (+34), Prat (+31), Araberri (+27), Barça B (+20) y Huesca (+23). Signos de un notable poderío como local que los rojinegros buscarán lucir este sábado ante un Marín llamado, en principio, a rondar la zona media-baja de la clasificación. Eso sí, el único enfrentamiento hasta la fecha en el Palacio entre ambos se saldó, el 19 de marzo de 2016, con triunfo pontevedrés por 81-86. Pero aquello era una LEB Plata a la que el Covirán se ajustaba y en la que, de hecho, Marín terminó ascendiendo.

Sensaciones

Por otro lado, en la búsqueda del crecimiento del equipo que dirige Pablo Pin, un vistazo a la estadística de los dos primeros partidos, pese a que sea pronto para extraer conclusiones, permite vislumbrar que, efectivamente, al Covirán le falta para alcanzar la velocidad de crucero. Los granadinos, fieles a su ADN, son ya la segunda mejor defensa de la Liga, encajando 64'5 puntos, lo que sólo supera el Breogán de Lugo, que recibe 61. Además, lideran en otra de las obsesiones habituales de Pin, el rebote, con 42'5 capturas por juego. Igualmente, el rojinegro es el segundo equipo que más tiros libres lanza, con 47 ya. En la parte negativa, es obvio que la ofensiva está lejos de su cima, y sus 69 puntos de promedio sitúan al Covirán como el 12º mejor ataque hasta la fecha. En ello influye la cifra de 10'5 asistencias por encuentro, segunda peor de la categoría, así como el pobre porcentaje de acierto en el triple, de momento en un 28'9% a todas luces insuficiente para soñar con cotas mayores. Por último, llama la atención que el Covirán es el tercer equipo que más balones pierde, con 13'5 de promedio, al tiempo que es el peor en recuperaciones, con apenas 4 por juego, lo que genera un desequilibrio que los nazaríes deberán nivel con el paso de las jornadas.

En todo caso, más allá irregularidad de octubre, el Covirán sigue su guión ideal. Si a Pablo Pin le pidieran que firmara que su equipo fuera de los mejores en defensa, rebote y tiros libres provocados, firmaría con sangre. Por ahí, aspectos fundamentales en este juego, ha empezado a construirse el equipo. El resto, esperan, es cuestión de tiempo.