LEB Oro El Oviedo Baloncesto, cerca de 'atar' el fichaje del pívot del Covirán Devin Wright Devin Wright postea en un partido ante el Oviedo Baloncesto / Ramón L. Pérez Tras dos temporadas de rojinegro, el lucense abandonará Granada el próximo curso si se rubrica el acuerdo verbal ya existente con Oviedo JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Domingo, 30 junio 2019, 02:00

Si nada se tuerce en las próximas fechas, Devin Wright no vestirá el próximo curso la camiseta del Covirán Granada y pondrá rumbo a Oviedo para enrolarse en las filas del equipo asturiano que dirige el ex base internacional Javi Rodríguez. Y es que según ha podido saber IDEAL, el pívot gallego tiene ya un principio de acuerdo con el equipo asturiano, que podría concretarse sobre el papel muy pronto.

La situación de Wright en Granada no ha variado desde que el club le comunicara que, antes de tomar una decisión sobre sise le extendía o no una oferta de renovación, valoraría otras opciones en el mercado. Así, en las reuniones con los miembros de la plantilla del curso pasado al finalizar el mismo, a Wright – como a Alo Marín –, se le informó de que los granadinos tardarían varias semanas en tomar una decisión, dando a entender al lucense que no formaba parte del 'plan A', pero sin descartar prorrogar su vínculo si no aparecían vías de mejora.

El propio Pablo Pin confirmó este hecho a IDEAL hace algunos días, asegurando que el plan pasaba por un pívot de perfil diferente al de Wright. Cabe añadir que el jugador y su entorno se mostraron agradecidos por la sinceridad recibida por parte del Covirán pero lógicamente el paso del tiempo y la aparición de la propuesta de un proyecto puntero en LEB Oro como el del Oviedo Baloncesto les ha hecho tomar la decisión que cambiar de aires.

Acuerdo verbal

Por tanto, el acuerdo verbal entre ambas partes es un hecho y sólo faltaría la firma para rubricarlo, si bien mientras ésta no se produzca lógicamente la operación no estará totalmente cerrada.

Tras pasar por el filial del CBGranada, Devin Wright volvió a la ciudad nazarí en el verano de 2017. En su primer ejercicio, en LEBPlata, fue un auténtico baluarte interior para Pablo Pin, promediando 12 puntos y 6'1 rebotes para un total de 13'8 créditos de valoración fundamentales para el ascenso a Oro.

Ya en la segunda categoría nacional, Wright tuvo un difícil arranque de temporada, con pocos minutos tras la llegada de Sergio Olmos y Guille Rubio al bando rojinegro, pero fue capaz de crecer con la temporada. En la liga regular se fue hasta los 4'4 tantos y 4'1 rechaces por duelo, pero su rendimiento en el 'playoff' ante Palma fue notable.

Ahora al lucense le tocará defender su sexta camiseta en LEBOro, tras las de Alcázar, Andorra, Melilla, Breogán, Orense y un Covirán Granada que el próximo curso tendrá una nueva pieza en la pintura.