Óscar Fernández-Arenas anima a la plantilla del Covirán

Óscar Fernández-Arenas, presidente del Covirán, transmitió un mensaje de confianza y ánimo a la plantilla, para intentar ganar al Barça el próximo domingo y ... luchar por la salvación en la Liga Endesa. Estima que todavía hay tiempo para salvarse y que el equipo luchará con la cabeza alta por la permanencia.

El dirigente recuerda el partido contra el Hiopos Lleida, es difícil que lo olvide, y lo considera decisivo en la actual situación, «porque teníamos hasta el 'average' ganado», lo que hizo que el club dejara de enviar informes técnicos a Martín Bertrán, director de Arbitraje de la ACB.

«Recibimos ánimos y palmadas en la espalda de la mayoría de la gente en la calle, no quiero una balsa de aceite, entiendo las críticas, pero no acepto que insulten a los jugadores y los llamen paquetes», sentenció en declaraciones a la televisión municipal TG7. Asegura que no se siente arrepentido de ninguna de las decisiones tomadas y que, quizá, debió hacer la protesta oficial a los árbitros con antelación, «porque lo sufrimos en silencio también los dos ejercicios anteriores».

Fernández-Arenas insiste en que «no somos de arrojar la toalla ni de rendirnos, nunca lo hemos hecho, hemos pasado por varios momentos malos como este y siempre los hemos superado, nos vamos a levantar una y otra vez, porque este proyecto está muy vivo y siempre tendrá continuidad, lo he dicho miles de veces, que es como un hijo y a un hijo nunca se le abandona. A nosotros nos honra que nos animen, que gente como Pedro Martínez (entrenador del Valencia Basket) nos dijera el otro día que lo que hemos conseguido tiene mucho mérito, no es por colgarnos medallas, pero nos sentimos muy orgullos del club y del equipo, de sus trabajadores. Vamos a luchar hasta el final y ojalá volvamos a jugarnos la permanencia en la última jornada como las dos temporadas anteriores».