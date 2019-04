LEB ORO Oportunidad para hacerse grandes Josep Pérez penetra con fuerza ante la defensa de Palma en el último partido en el Palacio. / Ramón L. Pérez El Covirán recibe en el Palacio al Bilbao, gran candidato al ascenso, en una buena ocasión para mostrar el hambre nazarí de 'play offs' JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 21 abril 2019, 02:00

La victoria de la pasada semana en Prat (61-76) y el resto de resultados de la última jornada restauraron la fe del Covirán por meterse en los 'play offs'. Después de toda la campaña en la zona noble, el escenario en el que los rojinegros se quedan fuera de las eliminatorias de ascenso a la ACB no entra en la cabeza de nadie, empezando por los propios miembros del equipo granadinista. La lucha por acompañar al Betis ha de contar con la presencia del conjunto de Pablo Pin, aunque eso no se sabrá hasta que se desarrollen las tres jornadas que restan de la fase regular. Concretar esa ilusión está cerca, pero aún es necesario sacar al menos una victoria más en el tramo final y la primera oportunidad para ello llega esta tarde (20.30 horas) al Palacio de los Deportes, pese a que no es la más favorable a priori.

El Bilbao Basket aterriza hoy en el pabellón del Zaidín con el objetivo de conquistar la que sería su séptima victoria consecutiva y ratificar así que es el gran candidato a subir a la ACB. La racha, labrada a caballo entre equipos que luchan por no bajar –Prat, Araberri y Cáceres– y los que pugnan por los 'play offs' (Palencia, Ourense y Melilla), ha asentado a los discípulos de Mumbrú en la segunda posición, con una victoria de ventaja sobre el Oviedo, su más inmediato perseguidor y el único que impide un poco de relajación de los 'hombres de negro' en este epílogo de la fase regular.

La escuadra vizcaína ya tiene asegurada su presencia en las eliminatorias, si bien su objetivo es una segunda posición que le conceda el factor cancha y un mayor peso a la hora de albergar la 'Final Four' en la que se dilucidará el otro ascenso. Un desafío que le ubica en una esfera superior a la del Covirán, cuya aspiración por plantar cara a rivales más poderosos como el Bilbao se cimenta en el hecho de volver a disponer de su plantilla al completo.

El regreso de Olmos la pasada semana en tierras catalanas y la reaparición de Alo Marín en los entrenamientos –aún le falta un poco al gaditano para volver– permite que el bloque rojinegro deje de tener las ausencias que han marcado sus últimos dos meses de competición. Pin reconoce en la previa de este encuentro el efecto sanador de tener de nuevo a todos sus efectivos vestidos de corto durante los entrenamientos, lo que no hará más que redundar positivamente en el rendimiento de un equipo que esta tarde se enfrentará a un coloso.

La presencia en el timón de bases del calibre de Salgado y Schreiner supone un aspecto diferenciador del Bilbao con respecto al resto, aunque no es la única faceta en la que atemoriza al resto. Con Brown de referente anotador en el perímetro (11'9 puntos) y una temible batería interior comandada por Lammers (10'2 puntos, 6'6 rebotes y 2'1 tapones) y redondeada por Larsen y Cruz, la escuadra vasca siembra el pánico a su paso. Si a ese arsenal ofensivo se le añade el hecho de que ostentan la mejor defensa de toda la LEB Oro (69'2 puntos encajados de media), ya está listo un cóctel que es explosivo en manos temblorosas.

De ahí que el Covirán deba recuperar el pulso firme de antaño, el que sacó a relucir con asiduidad antes de la plaga de lesiones y que lleva una mes sin verse en casa. Desde el triunfo sobre Huesca (87-64), los nazaríes han encadenado dos tropiezos seguidos en el Palacio frente a Valladolid y Palma. Caer ante rivales directos debilitó la pretensión nazarí de competir en los 'play offs'. Vencer hoy a un 'gallito' no sólo recuperaría ese terreno perdido, sino que fortalecería su candidatura a acabar entre los nueve primeros.