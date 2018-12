Fundación CB Granada «Ojalá Granada esté pronto en ACB y yo pueda lograr otro ascenso» Joan Pardina cuajó un gran partido en el último triunfo en Mallorca. / AGENCIA LOF Tras lograr dos éxitos hacia la élite, espera lograr «a medio plazo» un nuevo salto a la máxima categoría en el club rojinegro Joan Pardina Alero del Covirán Granada JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Viernes, 21 diciembre 2018, 01:39

Joan Pardina (Barcelona, 18 de noviembre de 1993) fue el último jugador en llegar a la disciplina del actual Covirán Granada. Pese a tener contrato, el Gipuzkoa Basket de la Liga Endesa prescindió de él, descolocándolo con el verano ya avanzado. Le costó aceptar el cambio, y su habitualmente letal muñeca lo notó, anotando sólo 6 de sus 27 triples en los nueve primeros duelos. Ahora sí, este fan de Operación Triunfo, al que llaman 'Pardipedia' sus compañeros por estar siempre al día de lo que sucede y que aprovecha su estancia en Granada para estudiar un máster en Gestión Deportiva, ha encontrado su sitio. Su espectacular 62%, con 13 de 21 aciertos desde el 6'75 en los últimos cuatro partidos así lo refrenda, y su gesto tras cada triple es ya habitual en el Palacio de los Deportes.

-¿Es este su mejor momento en Granada?

-Sí. Sabía que venía a tener minutos, pero hasta este mes no me había encontrado del todo adaptado. Espero mantener el nivel y darle al equipo lo bueno que tengo.

-Jugó 37 minutos el domingo en Palma, algo muy inhabitual en el baloncesto moderno. Eso indica que ahora mismo es fundamental para Pablo Pin.

-Creo que es la vez que más he jugado. 34 alguna vez quizás, pero 37 nunca. Sí, el entrenador confía en mí. Eso te hace jugar más suelto y mejor. Creo que estamos viendo el partido que puedo dar.

-En los nueve primeros partidos, sólo en uno lanzó más de tres triples. En los tres últimos, ha lanzado al menos seis en todos, ¿Qué ha cambiado? ¿Nuevos sistemas o sólo es mayor integración?

-Al principio me costaba encontrar mis tiros, mi sitio, mi aportación en ataque. Dependía mucho de esos pocos tiros. Ahora tengo más confianza, y con más adaptación me estoy sintiendo bien. Y cuando el acierto llega, la confianza también aumenta. No es tanto algo de sistemas, pero cuando estás más adaptado tomas tiros que antes prefieres no hacer por si fallas. Hay partidos en los que los sistemas pueden ser para ti, pero la defensa no te deja, y ahora llevo varios teniendo lanzamientos abiertos que antes no tenía.

-Antes de la mejora ofensiva ya destacaba por su faceta reboteadora. Es el tercero mejor del equipo, tras Rubio y Bortolussi.

-Como no encontraba los tiros, me dedicaba más a tareas defensivas, rebotear y meter intensidad. Esas cosas que no dependen del acierto y que cualquiera puede hacer. Habrá días que cojas más y días que cojas menos, pero si vas a por ellos tendrás esa oportunidad. Siempre se me ha dado bien y realmente este equipo tiene jugadores que rebotean bien, además de que Pablo nos insiste en ello.

-¿Es de los que puede irse satisfecho a casa con 2 puntos, 8 rebotes y una buena defensa, o necesita anotar?

-Si el equipo gana y sé que he hecho un buen trabajo aunque no anote, me voy contento. Si perdemos o no estoy satisfecho con lo mío, desde luego no.

-¿El peor momento fueron aquellos tiros libres contra Oviedo?

-Sí, porque si los hubiera metido quizá habría cambiado el resultado. Nadie me asegura que hubiéramos ganado, pero en un último minuto igualado dos puntos te dan la vida.

-¿Le afectó mucho?

-Lo mejor es olvidarlo, pero quieras que no te afecta. El tiro libre es muy psicológico, y se ve en cualquier categoría que se falla más de lo normal. Esa noche le di muchas vueltas, también la semana siguiente, pero lo mejor es olvidarlo porque si no entras en un bucle del que es difícil salir.

-¿Qué se aprende de una situación así?

-Por una parte hay que olvidarlo, pero de todos los errores hay que aprender. Quizá tomar algo más de pausa al final del partido, porque llegas más cansado, concentrarte más u olvidarte de la cómo va el partido.

-Tras un tercio de liga, ¿A qué aspira este equipo?

-Estamos bien, pero podríamos estar muy bien habiendo ganado a Huesca y Oviedo. Hay margen de mejora aún, estamos en 'play off' teniendo la permanencia como gran objetivo y es lo primero que hay que alcanzar. Luego la liga, que es dura, nos pondrá donde merezcamos. Creo que podemos aspirar a jugar 'play off'.

-La victoria en Palma ha sido crucial para evitar que la escapada de los siete primeros.

-Lo hablamos antes de empezar. Habíamos visto la clasificación, que estábamos muchos con seis victorias y supimos que era un partido relevante. Estuvimos muy concentrados contra un equipo con grandes jugadores y que creo que irá para arriba.

-Victoria en Palma, previa de Navidad y partido en casa ante el colista. Lo del sábado ante Prat suena a trampa.

-Es una tarea más importante para esta semana estar mentalizados de lo que nos jugamos el sábado que ejecutar bien los sistemas, si me apura. Hay mucho en juego. En esta liga no hay partidos fáciles, Prat ha puesto en problemas a Betis o Melilla. Irse a Navidades con 8-6 sería tener una perspectiva mucho mejor que si perdemos el sábado, que podría afectarnos mucho. Es un partido que tenemos marcado desde principio del mes, hay que sacarlo sí o sí.

-Se formó en el Barça, de donde salió tras la edad cadete. ¿Es cierto que le 'cortaron' por bajito?

-Sí, fui de los que se desarrollan tarde físicamente. En esa época estaba muy delgado también. Pero de todo se aprende, y creo que visto ahora eso me ayudó, porque fui a ser protagonista a un equipo júnior de la mejor liga de Cataluña. Esos dos años en junior me hicieron pensar que podía ser profesional.

-Con 25 años ha jugado en todas las categorías del baloncesto español, desde Nacional a ACB. No hay muchos casos así.

-Mi progresión ha sido de menos a más. Siempre he evitado estar en categorías más altas si no iba a jugar mucho, he preferido ser importante. El año pasado cumplí el suelo de estar un año en ACB con minutos. Y este año en Granada estoy disfrutando.

-Sus dos ascensos a ACB fueron muy distintos. En Menorca al poco desapareció el equipo, y en San Sebastián se quedó y tuvo minutos.

-En Menorca tenía 17 años, estaba vinculado y jugaba poco. En San Sebastián era importante y jugaba, y obviamente lo sientes más tuyo. En Menorca lo disfruté pero desde otra perspectiva.

-Fue el último jugador en llegar al Covirán, ¿Cómo fue el verano?

-Tenía un año más en San Sebastián. Me hicieron mi plan de verano, todo normal. A finales de julio me comunican que no quieren contar conmigo. Aquello me afectó, la verdad. Hasta ese momento lógicamente no estaba buscando equipo, por eso me afectó más, porque ya había equipos cerrados. Hubo cuatro ofertas, pero la de Granada fue la que más me gustó en todo lo que miré en global. El proyecto a medio plazo de Granada me decantó.

-¿Llegó a hablar con Sergio Valdeolmillos, técnico del GBC?

-En ningún momento recibí ninguna llamada. Me llamó mi agente porque le habían llamado del club y teníamos que buscar una solución.

-¿Es Granada un buen sitio para su tercer ascenso a ACB?

-Sí. Fiché sabiendo que este año no era la idea, pero que en mente estaba poder subir a medio plazo. Ojalá Granada esté pronto en ACB y yo pueda lograr otro ascenso.