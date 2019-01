LEB Oro El año nuevo trae equilibrismos en el alero para el Covirán Granada Pardina, 'tocado'. / PEPE MARÍN La coincidencia en los problemas físicos de Eloy Almazán y Joan Pardina obliga al cuerpo técnico a ingeniárselas para no ver mermada esa posición JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 00:36

La salida de 2018 y entrada en 2019 le ha acarreado al Covirán Granada una situación con la que hasta el momento prácticamente no había tenido que lidiar esta temporada y que va a obligar a algún quebradero de cabeza en las próximas jornadas, donde se harán equilibrismos desde el cuerpo técnico para que la posición de alero alto no se vea excesivamente mermada. Y es que desde que Josep Pérez y Manu Rodríguez se perdieran algún partido al inicio del curso, ningún otro rojinegro había sido baja por lesión hasta ahora, momento en que los problemas físicos de Eloy Almazán y Joan Pardina suponen un quebradero de cabeza para el cuerpo técnico que dirige Pablo Pin.

Tres partidos de baja

La realidad es que ahora mismo el técnico granadino no dispone del concurso del capitán, que sigue de baja en los entrenamientos y, salvo inesperada sorpresa, sumará tres partidos sin jugar el domingo ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. El granadino no participó por precaución ante el Prat en el último duelo en el Palacio en 2018, justo antes de que se le diagnosticara una calcificación en el talón que le iba a obligar a estar «entre dos y tres semanas parado», en palabras del propio Pin antes del partido en Miribilla ante Bilbao Basket. Los planes más optimistas en la entidad rojinegra suponían que Almazán volviera a estar disponible tras el duelo de este domingo y pudiera viajar a Palencia, pero no es algo que ni mucho menos esté garantizado.

A ello se le suma la situación de Joan Pardina, sin duda uno de los jugadores más en forma del Covirán en el final de 2018 y el compañero de Almazán en la posición de '3'. El catalán lleva más de un mes jugando infiltrado por problemas en un pie, y fue precisamente Pablo Pin quien desveló en la misma rueda de prensa previa al viaje al País Vasco que tenía una fisura «bastante importante» tras haber seguido jugando sin limitaciones durante varias semanas pese a la citada circunstancia. De hecho, según ha podido saber IDEAL, el problema se halla concretamente en los huesos sesamoideos del primer dedo, y difícilmente se va a resolver si Pardina sigue manteniéndose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. No en vano, ya avisó Pin que el alero volvería a jugar infiltrado en Bilbao y ante el Cáceres, y que tras ello valorarían la decisión de darle descanso.

Manu Rodríguez y Alo Marín

Así las cosas, el cuerpo técnico rojinegro encara ahora un problema que no había tenido hasta el momento. De la evolución de Eloy Almazán y su concurso o no dentro de diez días en Palencia dependerá en una buena medida la decisión a adoptar con Pardina. Viajar a tierras castellano-leonesas sin ninguno de los dos supondría un hándicap considerable, que obligaría a Manu Rodríguez o Alo Marín a ejercer como aleros altos, situación en la que podrían tener problemas ante la superioridad física de nombres como Carlos Toledo en los palentinos o Sergio Rodríguez en el inicio de la segunda vuelta en Orense.

Todo ello, justo en un momento decisivo de la temporada en el que los siete primeros clasificados parecen intentar abrir hueco con sus perseguidores, lo que dejaría sólo dos plazas disponibles para jugar los 'play offs' de ascenso, y en el que los granadinos afrontarán las dos complicadas salidas a Palencia y Orense de forma consecutiva tras el duelo del domingo ante Cáceres. Y tras los gallegos, llegará el Melilla al Palacio de los Deportes, en otro duelo decisivo para mirar hacia arriba y además en jornada intersemanal, con escaso descanso.

Parece claro pues que el mejor regalo que podrían hacerle Sus Majestades los Reyes Magos al Covirán a Granada, además de un nuevo triunfo el domingo, sería una buena evolución de Eloy Almazán que permitiera dar un necesario descanso a Joan Pardina antes de que el calendario y la exigencia clasificatoria hagan inviable prescindir del catalán.