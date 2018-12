LEB Oro La nueva vida del CB Prat: de tocar el cielo a ser el colista en LEB Oro esta temporada Arturo Álvarez entrena esta temporada al Benfica de Lisboa. / SL BENFICA El próximo rival del Covirán rozó un histórico ascenso el año pasado de la mano de Arturo Álvarez, mientras que hoy es el último clasificado JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 20 diciembre 2018, 00:44

Para aquellos que no siguieran la LEB Oro la pasada campaña y se hayan enganchado este año por el ascenso del Covirán Granada, será sorprendente saber que el modesto CB Prat, rival este sábado de los de Pablo Pin, se quedó muy cerca hace algunos meses de haber logrado una de las más grandes gestas del baloncesto moderno, pues llegó a rozar el ascenso a la Liga Endesa. Los catalanes, hoy colistas de la segunda división nacional, concluyeron segundos la liga regular, sólo superados por el Breogán de Lugo, y se quedaron a escasos 30 segundos de alcanzar la final del 'play off' por el salto de categoría, cayendo en el quinto partido ante Melilla.

Una temporada inolvidable para un equipo donde Josep Pérez, ahora nazarí, llevaba la batuta sobre la cancha y Arturo Álvarez dirigía desde la banda. IDEAL ha hablado con el entrenador asturiano, actualmente a los mandos del Benfica de Lisboa y recientemente nombrado mejor entrenador del mes de noviembre en Portugal, para analizar al próximo rival granadino y su experiencia con el base de Lliria.

Y eso que la cosa en Prat empezó con incertidumbre hace un año. Tras 13 años vinculado al Joventut de Badalona, ambos clubes separaron sus caminos, entregando el Prat a Álvarez la responsabilidad de construir el equipo. El técnico nacido en Mieres hace 42 años recuerda que «cuando llegamos todo el mundo estaba a la expectativa por la nueva filosofía» y afirma que el secreto del éxito de los 'potablava' estuvo en que «los jugadores llegaron con mucha hambre y con buena química logramos la mejor temporada en la historia del club». Un curso que comenzó con un objetivo rápidamente superado. «Nos planteamos ganar 6 partidos en la primera vuelta, y de los siete primeros sólo perdimos uno», declara el asturiano, que afirma que «cuando ganamos en Cáceres y nos pusimos 11-1 pensamos que esto iba en serio y empezamos a convertirnos en un rival a batir». Un balance casi opuesto al 1-12 que firma el vigente colista de la competición, que este año ha vuelto a vincularse al Joventut para asegurar su viabilidad. «Llegar tan lejos en el 'play off' el año pasado, teniendo que ir una semana a Melilla ya entrados en mayo desequilibró un presupuesto que era uno de los dos más bajos de la liga. Por eso el presidente Arseni Conde decidió volver a la vinculación para que haya Prat muchos años, una decisión que hay que aplaudir en lo financiero aunque el potencial deportivo haya decrecido», afirma Álvarez.

No en vano, la nueva situación del club ha derivado en la presencia de muchos jóvenes de la cantera de la 'Penya' junto a algunos de los veteranos que quedan del año pasado, como Pep Ortega, Marc Blanch o Gerbert Martí. Un esquema que de momento no está dando resultados a nivel de victorias. «Están tratando de encontrar su rumbo, pero la adaptación de los jóvenes no es fácil porque las victorias están muy caras. Los veteranos pueden darles mucho, pero los chicos deben aprender rápido», afirma el exentrenador del Prat, consciente de que ahora «los objetivos y el planteamiento son distintos», y uno más en la diáspora del equipo azul, donde el año pasado reivindicaron sus carreras nombres como Emmanuel Cate, hoy en el UCAM Murcia de Liga Endesa, Caleb Agada, destacado fichaje del Melilla Baloncesto, o el mismo Josep Pérez, base del Covirán.

Con Josep Pérez

De su experiencia con el base valenciano, Álvarez recuerda que «venía de temporadas discretas pero le veíamos mucho talento, y ciertamente tardó en decidirse a fichar». Eso sí, una vez a sus órdenes, el asturiano afirma que Pérez «trabajó mucho para desarrollar su potencial y dio un paso al frente en el nivel de exigencia. Llegó a ser una gran amenaza desde el triple y por su capacidad para asistir, pero donde dio un paso al frente fue en la sobriedad para dirigir el juego». Una evolución necesaria en el camino hacia la ACB que anhela el valenciano, y para el que Álvarez estima que «Granada es un gran sitio para seguir creciendo, ya que la ACB no debe ser una obsesión para él sino una motivación para cada día trabajar más».

Precisamente, sobre los puntos de mejora del base nazarí, su extécnico, aunque reconoce que «ha dado un paso a nivel defensivo», aclara que «para ser ACB tiene que ser aún más sólido», siendo ese «su punto a mejorar más urgentemente». Sin embargo, Álvarez aclara que su antiguo pupilo «ya está a las puertas del nivel Liga Endesa», y le define como «una enciclopedia del baloncesto y alguien con muchas inquietudes, lo que es muy bueno para un base porque tienen que pensar y los que lo hacen en la vida lo tienen más fácil en la cancha».

Por otra parte, y sobre el carácter de su antiguo pupilo, recuerda que «teníamos nuestras batallas en el día a día porque yo no le dejaba pasar ni una», afirmando que «espero que el día que juegue en la Liga Endesa se acuerde de aquel entrenador asturiano que tanto le fastidiaba, ya que era por su bien y su potencial». Son los recuerdos de una temporada inolvidable en un club que ahora pena en la cola de la LEB Oro y de la que Arturo Álvarez se queda con que «hoy haya un cartel en el pabellón Joan Busquets recordando a todos los miembros de aquel equipo histórico».