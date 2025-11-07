«Necesitamos actitud para reducir la desventaja con otros equipos, que son mejores»

Ramón Díaz, técnico del Covirán Granada, hizo autocrítica tras la última derrota del equipo frente al Breogán y repasó las claves del próximo duelo ante ... el Valencia.

-Palo duro en Lugo: «Anímicamente, no os engaño. Empezamos la semana con dificultades. El resultado contra Breogán no fue el esperado y costó arrancar, pero veo al equipo muy positivo a estas alturas. Hemos hecho una buena semana de trabajo. Seguimos dando pasos hacia el equipo que buscamos. No tenemos problemas físicos graves, así que todos los jugadores están disponibles».

-El rival: «Se trata del equipo más en forma de Europa. Será un partido complicado. Tenemos que intentar que no jueguen como saben. Si les permites correr en campo abierto y empiezan a enchufar de tres, es difícil pararles. Hay que controlar el ritmo e intentar reducir su selección de tiro en ataque».

-Fatal primer cuarto:«Ante Breogán, en los primeros cinco minutos del partido estábamos con empate a 10. Fue en los otros cinco donde nos quedamos sin opciones de competir por la victoria. El mensaje es claro. Si no tenemos claridad en ataque o eficiencia en el tiro, este equipo no puede dejar de defender. Si el Covirán quiere ser sólido en ACB, hay que defender mucho más de lo que lo estamos haciendo. Si no tienes canastas fáciles o fallas tiros cómodos, no puedes perder también la solidez. Nosotros perdimos ambas y dimos una imagen errónea de lo que queremos ser. Por otro lado, creo que la prensa fue un poco dura de más con el equipo, ya que el resto del encuentro lo jugamos a gran nivel. No lo digo yo, sino los parciales, peor tenemos que ser mejores».

-Sobre su declaración sobre la falta de actitud de ciertos jugadores: «Quizá se malinterpretó mi mensaje. Me refería a actitud y a aptitud. A veces, uno quiere llegar y no puede hacerlo. Otras, uno sí que puede y no lo hace. Tiene que haber de todo. La actitud del equipo está siendo buena, hay que tener ese grado de autoexigencia para afrontar los partidos con más tensión. Somos el equipo que somos y algunos están por encima, pero nos toca reducir esa desventaja para ser competitivos con actitud y trabajo».

-Su puesto: «No me importa hablar de ello. No siento que mi cargo esté en peligro. El club ni siquiera ha hablado de ello conmigo. Soy el primero que está jodido por no ganar y voy a luchar hasta el final por mi equipo y por lo que siento. Sacrifiqué mucho por llegar aquí y no voy a tirar la toalla por cinco partidos. Si viese que el equipo no está conmigo, sería distinto. Pero el día a día me dice lo contrario y estamos en la jornada 6. La historia del club es clara y tenemos que agarrarnos a otros casos que empezaron mal y luego consiguieron cumplir con su objetivo».

-Hankins y Speight: «El caso de Speight sigue igual y no puedo hablar mucho. Lo están llevando la dirección deportiva y la presidencia con sus agentes. En cuanto a Hankins, es verdad que no está jugando al nivel que queríamos y él es consciente de ello. Está haciendo un gran esfuerzo por mejorar y veo cambios en él. Se trata de un gran jugador al que necesitamos para mejorar como equipo».

-El rol ofensivo de Munnings: «Somos claros. Ha venido aquí a intentar ser un pilar del equipo en defensa. Luego, en ataque ha de abrir la cancha y lanzar a canasta liberado. A partir de ahí, pensaremos qué más puede hacer por el equipo».