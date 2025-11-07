Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El técnico Ramón Díaz, durante un partido del Covirán Granada. Pepe Marín

Ramón Díaz

«Necesitamos actitud para reducir la desventaja con otros equipos, que son mejores»

«Si el Covirán Granada quiere ser sólido en ACB, hay que defender muchísimo mejor», valora el entrenador Ramón Díaz

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 10:50

Comenta

Ramón Díaz, técnico del Covirán Granada, hizo autocrítica tras la última derrota del equipo frente al Breogán y repasó las claves del próximo duelo ante ... el Valencia.

