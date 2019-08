LEB Oro La necesidad de reciclarse para responder a la exigencia Fernández (i) y Ruiz escoltan a Pablo Pin / Pepe Marín 'Zamo' Fernández y Arturo Ruiz, ayudantes de Pablo Pin en el Covirán, han pasado buena parte del verano entre campus y clínics de formación JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Miércoles, 14 agosto 2019, 03:31

Entre los aspectos que describen al entrenador de baloncesto está el hecho de no dejar nunca de evolucionar. Aquello de 'renovarse o morir' podría perfectamente aplicarse a los técnicos del deporte de la canasta, cuyos métodos pueden quedar obsoletos en caso de relajación. Y eso es algo que lleva a gala en el cuerpo técnico del Covirán, donde no es sólo Pablo Pin el que está en constante evolución, sino que sus dos ayudantes, Alberto 'Zamo' Fernández y Arturo Ruiz también han tenido un verano intenso en lo baloncestístico, pese a que los rojinegros no juegan desde el pasado 22 de mayo en Mallorca.

Conocido es el trabajo de Pin durante el mercado de fichajes, que incluyó también su primer viaje a Las Vegas para ejercer como director deportivo de la Fundación CB Granada. Sin embargo, más en la sombra, la actividad de Fernández y Ruiz no le ha ido a la zaga. El primero de ellos, que se define a sí mismo como un 'friki' del baloncesto, reconoce que «en verano me gusta dedicar tiempo a aprender de otros, y aunque hoy día tienes todo tipo de clínics en youtube, soy de los que prefiere el contacto con otros entrenadores, desde minibasket a profesionales».

Eso le llevó a asistir del 24 al 28 de julio en Valencia al curso 'Procoach' con 25 ponentes de alto nivel. «No es una actividad barata», reconoce, «pero va destinado a un perfil como el mío, que quiere crecer dentro del profesionalismo, por lo que te mezclas con gente de otras ligas con los que no tienes contacto frecuente», añade. El curso incluyó, entre otros, «ponentes que ya conocía y que te llenan por cómo comunican su baloncesto, como Sito Alonso o Jota Cuspinera», así como al seleccionador femenino Lucas Mondelo, al ganador de la Euroliga con el CSKA Dimitris Itoudis, o al primer entrenador europeo en la historia de la NBA, Igor Kokoskov, «que contó situaciones que se pueden trasladar al baloncesto europeo muy interesantes», afirma 'Zamo'.

Por su parte, Ruiz ha llevado a cabo su primera experiencia formativa lejos de España, concretamente en Daytona Beach (Florida). «Fui a un campus de tecnificación y preparación física, lo que los americanos llaman un 'Summer prep', en el que también había entrenamientos individuales con jugadores profesionales que trabajan para mejorar su técnica», explica. El técnico, que pasó un mes en Estados Unidos, remarca que lo que más le ha sorprendido son «las facilidades que dan a los jugadores, cómo organizan el trabajo y también conceptos técnicos y de trabajo físico en la pista». Sin embargo, destaca algunos aspectos poco trasladables a Europa, «como el trabajo del juego de pies, porque sacan mucha ventaja del primer paso y aquí no se puede», así como, claro «la maquinaria y los medios de los que disponen».

Mercado

Pero formación aparte, lógicamente buena parte del verano de los dos jóvenes técnicos se ha invertido en trabajo de mercado apoyando a Pablo Pin y Óscar Fernández. 'Zamo', que afirma que «estamos en contacto permanente con Pablo 360 días al año», recalca que «él confía mucho en nuestra opinión a la hora de hablar de jugadores y buscarlos». Su trabajo, relata, consiste en «elaborar informes sobre jugadores que ofrecen al club, o proponer otros que encajan en los perfiles que nos faltan». Más tarde, «tras la puesta en común de los informes», ya son el entrenador y el presidente los encargados de decidir si ofertar o no. Y así, entre clínics, entrenamientos individuales con los granadinos del Covirán y estudio de jugadores, prácticamente se ha pasado un verano más. La pretemporada ya está a la vuelta de la esquina.