La Navidad no es para todos Aro pasado Las integrantes del Hafesa 'Raca' son unas de las pocas afortunadas en poder gozar de estas fiestas con los suyos, mientras que los miembros del Covirán tendrán que apresurarse en las reuniones con parientes y amistades

La Navidad es una época de recogimiento para estar con la familia... Salvo que te dediques al baloncesto. Hace unos años se abogó por no hacer pausas en el calendario en estas fechas tan señaladas, con la idea de aprovechar el parón en el fútbol y así obtener mayores réditos económicos en materia de publicidad y seguimiento por parte de los aficionados. Esos beneficios no es que hayan alcanzado cifras descollantes ni mucho menos, pero han sido el argumento esgrimido para obligar a que en la mayoría de las categorías del deporte de la canasta no se detenga la actividad a finales de diciembre.

Las integrantes del Hafesa 'Raca' son unas de las pocas afortunadas en poder gozar de estas fiestas con los suyos, mientras que los miembros del Covirán tendrán que apresurarse en las reuniones con parientes y amistades al no concederles el calendario demasiada tregua. Como agravante, los discípulos de Pin deben atravesar el país con tal de rendir visita al Bilbao. Si la FEBse empeña en mantener esta jornada en plenas Navidades, en lugar de comenzar la Liga antes o acabarla una semana después –o introducir un asalto intersemanal, como tanto le gusta al ente–, quizá no sería descabellado introducir un criterio de proximidad para estos partidos.

No es lo mismo para el conjunto granadino jugar en Bilbao que en Sevilla, por ejemplo, teniendo en cuenta los miles de desplazamientos por carretera o la amenaza de vuelos suspendidos por estas fechas. Siempre hay cosas mejorables en todos lados, pero la lista de tareas pendientes de la Federación suele ser un poco más larga que la del resto.