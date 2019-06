LEB Oro El mejor aliado en las trincheras Una inoportuna lesión a principios de la segunda vuelta ha sido lo único capaz de frenar la constante garra del ala-pívot argentino del Covirán JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 23 junio 2019, 02:25

El estreno del Covirán en LEB Oro ha supuesto muchos cambios a nivel de club, pero en lo deportivo hay un aspecto que nunca será alterado. Mientras Bortolussi siga en la plantilla, al equipo nunca le faltará su necesaria ración de garra. El argentino ha mantenido esa capacidad de proporcionar inyecciones de rabia a sus compañeros del mismo modo en que ya lo hizo las campañas anteriores en Plata. Militar en la segunda categoría nacional no ha restado un ápice su habilidad para encender a los rojinegros y espolearlos para que ofrezcan su mejor versión en la cancha. Los partidos mutan cuando 'Borto' irrumpe en pista, y siempre en beneficio del colectivo. Esa es la premisa fundamental en el aporte del rosarino, cuya solidez mental le permitió mantenerse a flote a pesar del irregular inicio liguero que protagonizó.

Las primeras jornadas no fueron sencillas para el ala-pívot, quien sufrió durante la transición de ser un elemento clave en la batería interior a verse relegado a un rol más secundario tras los fichajes de Rubio y Olmos, dos veteranos pivots llamados a acaparar muchos minutos. Bortolussi cerró varios encuentros en los que apenas se hizo notar y, cuando por fin se ajustó al nuevo corsé, el brillo individual obtenido no tenía correspondencia con el éxito del equipo. Así le sucedió en los reveses consecutivos ante Barça By Oviedo, ante los que cuajó una gran actuación que se vio 'recompensada' con sendas derrotas.

No obstante, 'Borto' ya había encontrado el camino para volver a ser ese eficaz soldado en las filas de Pin. Un compañero fiel en primera línea de batalla y el mejor aliado imaginable en una trinchera. El argentino sabe aporrear la tecla adecuada para que sus compañeros beban la poción mágica y multipliquen su rendimiento, algo que no tardó en provocar un triunfo con un papel clave para el '4'.

Eso sucedió en Castellón, su último equipo antes de tomar rumbo a Granada. Allí rozó un 'doble-doble' (9 puntos y 10 rebotes) con el que contribuyó a la victoria a domicilio (69-78). Ese duelo tuvo un efecto anímico añadido, pues fue el primer resultado sorprendente de un Covirán que, hasta entonces, había seguido a rajatabla los resultados esperados. Tras ganar lo que se presumía asequible y perder lo inabordable en teoría, los rojinegros dieron su primer golpe en la mesa en tierras levantinas, donde germinó la alocada idea en principio de que se podía conquistar algo más que la simple permanencia.

Bortolussi continuó a lo suyo, ayudando a que llegaran más triunfos ya fuese con intensidad atrás, cerrando el rebote o asestando puñaladas desde más allá del perímetro. Eso último fue lo que puso en práctica ante Cáceres, al que acribilló con su 4/5 en triples en el Palacio (67-64). Todo eran risas hasta que el infortunio apareció. Una caída en la pista de Canoe supuso el principio del fin para el argentino. Lo que debería haber sido un leve problema muscular que se resolviera en unos días terminó convirtiéndose en más de dos meses sin abandonar la enfermería. El interior regresó de manera fugaz precisamente ante Castellón, pero a los seis minutos tuvo que ser reemplazado. En un intento de proteger su gemelo lastimado, el jugador cargó más con la pierna izquierda y se dañó el otro gemelo, lo que prolongó su estancia en el apartado de bajas.

Una vez retornó a las canchas, al ala-pívot le faltaba el ritmo y su garra había perdido efervescencia por tantas semanas de inactividad. Aun así completó varios encuentros a un nivel aceptable, tanto en el tramo final de Liga como en 'play offs', pero con un impacto menor que antes de su percance. Tras renovar por dos años más, 'Borto' está ya preparado para quitarse la espina de este curso sobresaltado por las lesiones y volver a liderar la carga nazarí contra los ejércitos enemigos.