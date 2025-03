Meditación trascendental

Víctor M. Romero Domingo, 4 de abril 2021, 01:11 | Actualizado 22:44h. Comenta Compartir

La meditación de Thomas Bropleh hace meditar a Pablo Pin. Mientras el pistolero de Denver, así llaman al 'killer' del perímetro nacido en Estados Unidos pero con pasaporte liberiano, cambia el arma mortífera y las balas por la filosofía, el entrenador del Covirán piensa que ganar al Valladolid en el Polideportivo Pisuerga significaría, ya no solo un subidón de moral, cosa que se ha conseguido con las dos victorias consecutivas del Palacio frente al Destino Palencia y el Leyma Coruña, sino «algo trascendental» de cara a la clasificación para los 'playoffs' de ascenso a la ACB. A Bropleh se le asigna el papel de 'matador' en los lanzamientos exteriores, su habilidad para encestar a larga distancia está fuera de toda duda, al Palencia lo cosió con 21 puntos con tiros para todos los gustos. Sin embargo, ese rol lo dejó en manos de Alex Murphy frente al Coruña. Ahí falló sus tres intentos desde más allá de la línea de 7,25 y solo anotó siete puntos, por 19 del también americano pero con pasaporte finés. El ahora 'Lama Thomas', que confesó que medita para mantener la concentración muy a menudo y más aún en vísperas de los partidos, se mostró generoso con sus compañeros, dos asistencias iluminan su tibetana fraternidad y se convirtió en el máximo reboteador del partido con once capturas (cuatro en ataque), por delante de los pívots Edu Gatell (8), Bortolussi (7, jugó de 'tres') y Fall (6). Un ejercicio inequívoco de reflexión y servicio a la comunidad, al equipo, a la plantilla, al grupo, en conducta solidaria gracias a una mente competitiva y limpia a la vez en favor del colectivo. Y es que el extirador de Palma y Betis, entre otros, siempre muestra una conducta ejemplar, valga su rendimiento, se ofrece, nunca se esconde ni renuncia a los balones calientes, a los que queman, demuestra su profesionalidad el haber jugado muchas jornadas con las manos lastimadas. Dispone de la confianza suficiente y la licencia del técnico.

A Pablo Pin el triunfo sobre el Leyma lo llevó también al análisis sobre el futuro del equipo. Nunca se aleja el entrenador nazarí de su tono prudente, del mensaje que irradia desde la presidencia, la humildad y el 'paso a paso' que proclama el club. No obstante, el balance de siete victorias por cuatro derrotas invita al optimismo. Pin admite que «ganar en el Pisuerga sería un plus muy importante», casi trascendental para garantizar la presencia en los 'playoffs' y trazar la meta de acudir a ellos en situación de privilegio. El Valladolid queda lejos, a tres triunfos, con registro inverso, de cuatro victorias por siete derrotas. Allí juega Nacho Martín, ala-pívot que en su época de juventud militara en el 'Cebé', hijo del mítico Martín de Francisco, que también visitara el pabellón Murado de Albolote. «Ellos querrán ganar, no será fácil», estima Pin. El preparador tampoco puede ocultar que superar al Coruña, que llegó como 'ogro' y claro candidato a la plaza de ascenso, ha reforzado mucho la moral. El Covirán dio la talla también en lo físico, no solo en lo técnico y táctico. Otro dato es que el Breogán tampoco es imbatible, cayó con estrépito en Castellón. Y el Alicante vapuleó al Valladolid. Los equipos del Este (grupo B) no tienen nada de inferiores... Está meditado.