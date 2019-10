LEB Oro «Nuestra mayor adaptación debe ser un punto a favor en este principio de Liga» Sergio Olmos lanza por elevación durante el partido del pasado sábado ante Gipuzkoa. / Fermín Rodríguez Sergio Olmos, clave en el triunfo sobre Gipuzkoa con siete puntos seguidos, afirma sobre las rotaciones que «con los minutos que tengo me vale de sobra» JUANJO MARTÍN Granada Jueves, 3 octubre 2019, 00:46

Los usuarios del Metropolitano de Granada están habituados a cruzarse de vez en cuando con una espigada figura que debe agacharse para no chocar con el techo. Sergio Olmos (Elda, 1986) suele hacer uso del transporte público para desplazarse al Palacio «por el medio ambiente y también porque no me enfado como cuando vengo en coche», lo que da una pista del carácter diferente que tiene el pívot del Covirán. Consciente de haber sido vital para la victoria sobre el Gipuzkoa del pasado sábado con su explosión anotadora en el último cuarto, pero sin permitir que eso se le suba a la cabeza, el 'center' sólo piensa en la mejor forma de contribuir a un cuadro nazarí en el que ya ha echado raíces, pese a ser su segundo año en la ciudad.

–Mejor estreno de la temporada imposible, doblegando a un Gipuzkoa que al final de curso estará arriba en la clasificación.

–Fue muy importante empezar con victoria, sobre todo por cómo había ido la pretemporada. Todos teníamos dudas de no haber cogido el ritmo adecuado y demás. Sin embargo, el otro día se vio a un equipo conjuntado, con una rotación larga y que demostró la identidad en pista que queremos tener.

–Hubo un instante delicado cuando Gipuzkoa recortó la desventaja en el último período y se puso a seis puntos que hizo pensar en lo peor, aunque el Covirán se rehizo.

–En esta Liga no te puedes relajar. Cualquier equipo te recorta la distancia en cualquier cancha. Lo positivo es que supimos reaccionar ante ese bajón y luego funcionamos bien en general.

–En el momento más delicado emergió para anotar siete puntos seguidos. Un palmeo, su característico tiro por elevación y un '2+1' para devolver la tranquilidad.

–El marcador estaba apretado y lo cierto es que no fueron acciones buscadas. Simplemente el balón me llegó, aparecí en ese instante y tuve la fortuna de meter todos los tiros, así que contento. Espero que me sirva para coger más confianza. Físicamente aún me falta un poco porque la pretemporada ha sido corta, pero las sensaciones son buenas.

–¿Conservar a casi todo el equipo del año pasado pudo ser un factor diferencial para ganar el pasado sábado a Gipuzkoa?

–El hecho de que tengamos a diez jugadores del año pasado debe ser un punto a favor, sobre todo ahora en el principio de la campaña. Casi todos los equipos han cambiado muchas piezas, mientras que nosotros sólo hemos hecho dos fichajes que están ya bastante bien integrados. Queremos hacer valer ese factor en estos primeros partidos.

–Algo que no cambia es que los colegiados le tienen cogida la 'matrícula'. No importa la cantidad de años que lleve en la Liga, siempre le pitan más faltas que al resto.

–Sí, el otro día también me metí en problemas de faltas. Es la historia de mi carrera deportiva, será por algo. Juego duro, al límite de las faltas y lo cierto es que se me ve más que al resto. No sé hacer faltas como los demás, más disimuladamente. Hay que vivir con ello, aprender e intentar ponerle solución.

–Mañana toca viajar a Huesca, del que el Covirán guarda un mal recuerdo tras caer el curso pasado en la segunda prórroga.

–Hemos hablado en el vestuario del choque del año pasado y lo hemos recordado, porque muchos de nosotros estuvimos allí. Huesca es un equipo duro que no se va de los partidos, lucha mucho y tenemos que estar al 100%. Debemos llevar el juego a nuestro terreno y no dejarles que corran. Ellos fuerzan muchas pérdidas del rival y la idea es que no extraviemos muchos balones.

–¿Quién tiene ventaja a priori en el apartado físico en este duelo?

–Ellos son más jóvenes y tienen hambre, aunque nosotros tenemos la experiencia de saber cómo frenar esa energía. Intuyo que va a estar entretenida esa guerra.

–¿Qué tal lleva lo de tener que repartir los minutos en una rotación interior con cinco pivots?

–Es la filosofía que tenemos y nos va bien a todos. Si un jugador está 35 minutos en pista durante un partido lo normal es que parte de ese tiempo esté más relajado en defensa. En cambio, nosotros queremos estar al 100% el período que estemos. A mí con los minutos que tengo en este equipo me vale más de que de sobra.

–Este curso será difícil verle coincidir en pista con Earl Watson. ¿Qué puede aportar cada uno diferente respecto al otro?

–Es normal que no coincidamos en pista, siempre sucede eso en los equipos que tienen dos '5' tan marcados como nosotros. Watson nos da físicamente lo que nos faltaba la temporada pasada. Es muy potente, va bien al rebote y es un finalizador. Yo, por mi parte, puedo jugar más en el poste bajo y aportar mi experiencia en la Liga. Conozco el nivel de exigencia que se necesita para competir en Oro. Personalmente creo que nos complementamos bastante bien los dos.

–¿Nota la presión de los aficionados por subir un poco más el listón de la pasada campaña?

–Es normal. El año pasado fue muy bueno pero también hay que verlo con perspectiva. Lo cierto es que hasta la última jornada no supimos si íbamos a meternos en los 'play offs'. Hay que ir con precaución. Tenemos ambición y vamos a ver cómo se desarrolla la temporada.