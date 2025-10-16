Los manejadoras de balón del Baskonia, muy 'tocados'

Víctor M. Romero Jueves, 16 de octubre 2025, 18:03 Comenta Compartir

El Baskonia dispone de un enorme arsenal en el juego exterior, como demostró con su gesta frente al Real Madrid. Trent Forrest acabó como el MVP de la segunda jornada de la Liga Endesa, tras tirar 'del carro' junto a un pletórico Timothé Luwawu-Cabarrot. Los alaveses remontaron una veintena de puntos en contra (20-40) para imponerse por 105-100, la única victoria que poseen en su casillero.

Paolo Galbiati, secundado por el granadino Pablo Pin en el banquillo, respiró ese día pero la Euroliga ha devuelto al Baskonia a la realidad. Encajó la cuarta derrota consecutiva en la competición europea, en un partido que peleó hasta que quedaban seis minutos, pero que acabó cediendo por 18 puntos de diferencia. Lo peor ya no está en el 0-4 que le deja colista, sino en que la enfermería de sus hombres de perímetro crece de forma alarmante.

El técnico italiano dispone de tres extracomunitarios, y ante el Real Madrid de hecho tuvo que prescindir de Marcus Howard. Pero en París se lesionó tanto el 'killer' como el propio Forrest, con molestias en la zona trasera de un muslo.

Además, Kurucs atrastraba problemas físicos desde la cita contra los madridistas. Y para colmo de males, el ex NBA Hamidou Diallo se torció un tobillo. Así, el panorama se pone muy oscuro de nuevo para los vitorianos. Están en cuadro con los generadores y manejadores de balón.

Galbiati se agarrará a Markis Nowell para dirigir la orquesta en la visita de este viernes del Partizán de Zeljko Obradovic al pabellón Fernando Buesa Arena. El italiano Matteo Spagnolo tendrá su oportunidad y puede también subir el balón.

Al igual que el joven Rafa Villar, ex base del Hiopos Lleida. El tramo final en París sirvió para que Galbiati concediera minutos a un Rafa Villar que deberá dar un paso al frente, mientras Forrest esté fuera de combate y sin condiciones óptimas para saltar al parqué.

El técnico italiano no se 'cortó un pelo' y hubo reproches al capitán Tadas Sedekerskis, en especial tras el caótico final de choque de los baskonistas.

Y Galbiati se quejó amargamente en París, preocupado por el futuro a corto plazo. «Espero no perder a varios jugadores durante mucho tiempo. No sentimos energía, ni mental ni física en esta ocasión. Nos hemos 'estresado' bastante. Estoy molesto porque puede que perdamos a dos jugadores importantes por lesión, pero, de nuevo, tuvimos momentos en los que no fuimos disciplinados. Somos jóvenes pero tenemos que crecer rápido, porque la Euroliga es muy competitiva, es una competición que no nos va a esperar. Tenemos que refrescar la mente para volver a casa y jugar con orden ante nuestro público. Necesitamos hacerlo con más disciplina, para crecer lo antes posible», apuntó.