El 'mago' Lluís Costa pierde sus poderes en una segunda parte nefasta

El Covirán Granada se quedó sin magia tras el paso por los vestuarios. Pese a firmar una brillante y alegre primera parte, el conjunto de ... Ramón Díaz se desconectó por completo al inicio del tercer cuarto, permitiendo a Girona firmar una remontada que parecía muy improbable teniendo en cuenta el rendimiento de los rojinegros minutos antes.

No fue distinto para Lluís Costa, que fue de más a menos –prácticamente a la nada– en mitad de la involución colectiva. El 'Mago de Sant Just' pareció quedarse sin poderes con el paso de los períodos, firmando un -3 de valoración entre el tercer y el último cuarto que contrastó claramente con el acumulado de 13 del primer tiempo.

No fue casualidad el gran arranque del equipo nazarí en cuanto a anotación. Costa aportó cinco unidades con una canasta de dos y otra de tres en sus primeros casi cinco minutos en pista, sin lanzamientos fallidos. Mejoró sus prestaciones en el segundo cuarto, cuando alcanzó los 14 puntos totales con otro tiple y otros dos aciertos dentro del perímetro, más dos tiros libres.

El catalán se mostró intratable con un 100% de efectividad en estos lanzamientos, así como un 75% desde la línea de 6,75. También entregó una asistencia, erigiéndose como el mejor efectivo del Covirán hasta el descanso, justo cuando todo cambió para desgracia visitante.

Desaparición

Costa 'desapareció' de Fontajau al igual que el resto del equipo en los primeros siete minutos tras la reanudación, siendo el cuadro granadino incapaz de anotar un solo punto. El base registró un 0/3 en lanzamientos de tres y una falta personal en su peor participación como rojinegro desde su fichaje desde Tenerife.

No mejoró en los últimos diez minutos, cuando añadió una pérdida a sus guarismos. Hasta estropeó su porcentaje de acierto en tiros libres al fallar uno de los dos que le señalaron con el equipo inmerso en dar caza a los locales en el marcador. Tampoco volvió a hacer daño desde el triple. Se le agotaron los trucos.