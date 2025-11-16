Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nazarí Lluís Costa bota frente a Needham. acb Photo / Sergi Geronès

Derrota del Covirán Granada

El 'mago' Lluís Costa pierde sus poderes en una segunda parte nefasta

El base desaparece a partir del tercer cuarto pese a su gran desempeño al inicio en cuanto a anotacióny dirección de juego

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:39

Comenta

El Covirán Granada se quedó sin magia tras el paso por los vestuarios. Pese a firmar una brillante y alegre primera parte, el conjunto de ... Ramón Díaz se desconectó por completo al inicio del tercer cuarto, permitiendo a Girona firmar una remontada que parecía muy improbable teniendo en cuenta el rendimiento de los rojinegros minutos antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  7. 7 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'mago' Lluís Costa pierde sus poderes en una segunda parte nefasta

El &#039;mago&#039; Lluís Costa pierde sus poderes en una segunda parte nefasta