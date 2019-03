LEB ORO Magnífico ejercicio de dignidad Eloy Almazán cae agotado en el parqué bético tras el enorme esfuerzo. / LOF El Covirán cae con decoro ante un Betis al que le pelea de tú a tú hasta el tercer cuarto JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 31 marzo 2019, 04:57

El Covirán acudió ayer al Municipal de San Pablo con la misma sensación que desfilan las reses al matadero. El afilado cuchillo del Betis, implacable líder de la LEB Oro, aguardaba a los discípulos de Pin, quien sólo reclamó en la previa una muerte digna con la que sentirse orgulloso del equipo. Misión cumplida. El conjunto sevillano se hizo con la victoria, cierto es (83-80), aunque tuvo que esforzarse para acabar con un correoso conjunto nazarí. Los rojinegros se disfrazaron de cordero para tapar su condición de lobo, menos feroz que en otras ocasiones y con una dentadura a la que le faltaba algún colmillo por culpa de las lesiones, pero 'canis lupus' a fin de cuentas. La escuadra granadina dio la cara mientras le aguantaron las fuerzas, que fue más de los que muchos pronosticaron a priori. El espíritu combativo no desaparece ni se ha reducido por culpa de las bajas, algo de lo que puede dar testimonio un Betis que roza ya la ACB.

83 Real Betis Tobias Borg 20, Lluis Costa 5, Pablo Almazán 8, Matt Stainbrook 8 y Obi Enechionyia 10 – quinteto titular – John Dee 21, Babatunde 1, Mamadou Samb 10, Dani Rodríguez 10 y Malmanis 0. 80 Covirán Granada Eloy Almazán 3, Manu Rodríguez 6, Guille Rubio 17, David Iriarte 12 y Carlos de Cobos 5 – quinteto titular – Xabi Oroz 4, Devin Wright 13 y Joan Pardina 20. PARCIALES 22-20, 22-19, 25-16 y 24-25. ÁRBITRO Juan Manuel Uruñuela, Pol Franquesa y Juan Ramón Hurtado. Sin eliminados. INCIDENCIAS Partido correspondiente a la vigésimo novena jornada de competición en LEB Oro disputado en el Palacio de Deportes de San Pablo ante 4200 espectadores, más de un centenar de ellos seguidores del Covirán Granada.

El plantel de Curro Segura ya comprobó desde el inicio que no hay nada peor que un animal salvaje acorralado. La plaga de ausencias –Corts no jugó y completa así un quinteto en la enfermería junto a Marín, Bortolussi, Olmos y Pérez– puso al Covirán contra las cuerdas y este se revolvió con un parcial 0-8 de salida. Dos triples de Manu Rodríguez y Guille Rubio, junto a una canasta de Iriarte tras colocar un tapón a Enechionyia, hicieron tragar saliva a una grada hispalense que no es esperaba semejante puesta en escena. Tuvo que ser precisamente un granadino, Pablo Almazán, quien actuara de verdugo de sus paisanos y devolviera con un triple la consciencia a un bando local 'grogui' a las primeras de cambio.

Los nazaríes jugaron a tumba abierta, con un endiablado ritmo que se presumía excesivo a todas luces, y más por su cortísima rotación. Sin embargo, nada varió ese plan de Pin de revolucionar el encuentro. Ni siquiera el despertar en el perímetro de Borg y Dee. Ambos exteriores asumieron la responsabilidad sin Bropleh en cancha por lesión y castigaron con su puntería desde más allá del 6'75. Así completaron el peligro que ya suponía Obi Enechionyia jugando por encima del aro. Los vuelos del estadounidense equilibraron el electrónico y posibilitaron que los triples de sus compañeros pusieran a los anfitriones por delante (20-15).

Un equipo de moral endeble habría bajado ahí los brazos al confirmarse el fin del ensoñamiento, pero esa definición no se ajusta al Covirán. Una canasta lejana de Pardina y un contraataque por el carril central de Rubio empataron de nuevo un luminoso que habría llegado en tablas en el primer acto de no ser por el espectacular mate de Borg tras un despiste visitante (22-20).

La resistencia rojinegra continuó en el segundo período, como si no quisieran aceptar la evidente diferencia física entre ambos conjuntos. Los puntos de 'Carlinhos' y Pardina mantuvieron a los de Pin a flote y, aunque las sensaciones no fueron tan óptimas como al principio, consiguieron que el Betis siguiera a tiro. Una explosión de Iriarte provocó la última renta granadina en el encuentro (32-33) antes de que de nuevo Almazán olvidara su condición de granadino para fustigar a su ayer enemigo. Un triple del menor de los hermanos, quienes se enfrentaron cara a cara durante muchos minutos, devolvió la iniciativa a los verdiblancos para que la irrupción de Stainbrook estirara la ventaja (44-37). El descenso en el ritmo del partido sentó bien al estadounidense, perdido en el correcalles pero letal cuando las posesiones duran más de diez segundos.

El tramo previo al descanso fue el atisbo del final que se presumía desde el comienzo. Los encajes de bolillos en la rotación rojinegra obligaron a que Oroz jugara muchos minutos de '1' y otorgar así algo de descanso a De Cobos, único base que quedaba sano. El vasco no desentonó en su desempeño, aunque no dejó de ser uno más de los múltiples remiendos que tuvo que efectuar Pin en un equipo con tan sólo ocho jugadores disponibles. Pese a todo, el Covirán soportó con estoicismo los ataques hispalenses y no se descompuso hasta mediado el tercer acto.

Antes de eso, un triple de Pardina y una canasta interior de Wright a pase de Rodríguez supusieron el último intento real por disputarle el triunfo a los locales (47-44). A partir de ahí, Dee tomó los mandos y con su festival anotador multiplicó los espacios en la defensa rojinegra. Samb contribuyó con su faceta triplista, descubierta tras su paso por el 'Cebé', para aportar su granito de arena en el momento oportuno para elevar la diferencia por encima de la decena (67-52). El piloto del depósito vacío hacía rato que se le había encendido al Covirán, quien aun así apuró hasta que no pudo más.

El Betis se vio ya ganador en el último cuarto (71-55), aunque todavía tuvo que apretar para contener a Wright, cuyos posteos en la pintura desconcertaron a los interiores verdiblancos. Con tal de no dejar solo en la pista de baile al lucense del Covirán, Rubio sacó el manual de movimientos en las cercanías del aro para corroborar que los anfitriones tenían que arremangarse un poco más. A pesar del acierto en pista delantera, era necesario frenar el aluvión ofensivo del contrincante. La pizarra ofreció la alternativa de una defensa zonal, pero esta herramienta quedó inutilizada por la habilidad de los hispalenses para hallar siempre algún resquicio por el que colarse y anotar.

El equipo de Curro Segura nunca llegó a inquietarse al conservar la distancia en los dos dígitos (81-70), algo que podría haber cambiado si Manu Rodríguez o Pardina hubiesen metido sus respectivos lanzamientos de tres puntos. Al encontrar ambos tiros el hierro en lugar de la red, los verdiblancos conquistaron la esperada victoria con la que ya llaman a las puertas de la ACB. Eso sí, pocos en Sevilla podrían imaginar el soberbio ejercicio de decoro mostrado por un Covirán del que puede sentirse más que satisfecho su entrenador. Si es capaz de funcionar a ese nivel a base de fuerzas de flaqueza, el cielo es el límite en cuanto empiece a recuperar a los soldados perdidos por el camino a causa de las lesiones.