Luka Bozic se pone las pilas muy rápido

Víctor M. Romero Lunes, 6 de octubre 2025, 18:06 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

La idea de Ramón Díaz era hacerse con el rebote defensivo y emprender contras y rápidos ataques en pocos segundos, pero el plan inicial lo ... tiró por tierra el Joventut con sus segundas opciones en el tablero granadino, y Dani Miret al 'secar' a Thomas y Kljajic, las fuentes nazaríes de veloz anotación. Así, en estático, con juego más lento, Díaz recurrió al 'plan B'. Donde entró Luka Bozic. El croata fue poco intenso durante la pretemporada, pero se puso las pilas contra Gran Canaria y Murcia, para ser el mejor del Covirán frente a la Penya. Firmó 22 puntos y 33 de valoración, merced a 6/9 (66,7%) de tiros de dos, 10/14 (71,4%) en libres, ocho rebotes (4 ofensivos), diez faltas recibidas, dos robos y más dos con él en pista.

Ramón Díaz admitió que nada salió como había previsto, pero se quedó con la nota positiva que fue la respuesta de Bozic, al que buscaron los bases para que hiciera daño en la pintura. «Conseguimos generar desde otro punto como fue el poste bajo con Bozic, hemos visto al fin a ese Luka que fichamos y queremos tener. Solo queda seguir creyendo y tratar de ser cada vez mejores. Hay que creer en lo que somos, porque tuvimos momentos buenos». El entrenador cayó en la cuenta del malestar que provocaron Birgander y Tomic en el 'short roll', por tanto cerca del poste alto y la línea del tiro libre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión