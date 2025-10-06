Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luka Bozic provoca una falta de Sam Dekker en el poste bajo. José Miguel Baldomero
Luka Bozic se pone las pilas muy rápido

El croata ejecuta el 'plan B' de los balones interiores del Covirán a la perfección

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:06

La idea de Ramón Díaz era hacerse con el rebote defensivo y emprender contras y rápidos ataques en pocos segundos, pero el plan inicial lo ... tiró por tierra el Joventut con sus segundas opciones en el tablero granadino, y Dani Miret al 'secar' a Thomas y Kljajic, las fuentes nazaríes de veloz anotación. Así, en estático, con juego más lento, Díaz recurrió al 'plan B'. Donde entró Luka Bozic. El croata fue poco intenso durante la pretemporada, pero se puso las pilas contra Gran Canaria y Murcia, para ser el mejor del Covirán frente a la Penya. Firmó 22 puntos y 33 de valoración, merced a 6/9 (66,7%) de tiros de dos, 10/14 (71,4%) en libres, ocho rebotes (4 ofensivos), diez faltas recibidas, dos robos y más dos con él en pista.

