Luis Casimiro, pizarra en mano durante un tiempo muerto. Carlos Castro (ACB)
Rival del Covirán

Luis Casimiro valora el «baloncesto dinámico» de los granadinos

El entrenador del Breogán confirma que Andric cuenta y destaca el «conocimiento y poso» que aporta Costa al Covirán

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:47

Luis Casimiro, el entrenador del Río Breogán, confirmó que cuenta con Mihajlo Andric, al asegurar que jugará ante el Covirán porque «tiene contrato todavía en ... vigor». El ala-pívot serbio tiene las puertas abiertas, en un caso similar al de Micah Speight en Granada. «Estamos en un 'impasse' y él lo que tiene que estar es concentrado para jugar el partido. A partir de ahí tomaremos alguna decisión. Estamos tranquilos con su trabajo y creo que está bien aquí. Vamos a esperar, tener paciencia y ser cautos», subrayó el técnico manchego que comanda a los lucenses.

