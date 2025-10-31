Luis Casimiro valora el «baloncesto dinámico» de los granadinos

Luis Casimiro, el entrenador del Río Breogán, confirmó que cuenta con Mihajlo Andric, al asegurar que jugará ante el Covirán porque «tiene contrato todavía en ... vigor». El ala-pívot serbio tiene las puertas abiertas, en un caso similar al de Micah Speight en Granada. «Estamos en un 'impasse' y él lo que tiene que estar es concentrado para jugar el partido. A partir de ahí tomaremos alguna decisión. Estamos tranquilos con su trabajo y creo que está bien aquí. Vamos a esperar, tener paciencia y ser cautos», subrayó el técnico manchego que comanda a los lucenses.

El técnico de Villamayor de Calatrava también aludió a Danko Brankovic y Keandre Cook, que están llamados a ser los pilares de su formación. «Brankovic posee mucha habilidad para hacer puntos, ahora estamos trabajando en que sea más constante en defensa y con más presencia en el rebote», dijo, dado que las capturas en su propio aro resultan ser uno de los puntos más débiles del Breogán.

En torno a Cook, Casimiro apuntó que «tiene bastante anotación en las manos y va creciendo, pero hay que tener paciencia, poco a poco irá a más, porque entrena bien e intenta absorber las enseñanzas».

Sobre el Covirán, comentó que «practica un baloncesto bastante dinámico y con mucha energía. Juega siempre que puede con ataques rápidos y con las ideas muy claras, esto es, saben para quién quieren jugar. Asimismo, intenta confundir haciendo diferentes tipos de defensa y tácticamente está bastante trabajado. Ha competido bien durante muchos minutos, aunque al final la fotografía marque un balance de 0-4. Estuvo a nada de ganar al Baskonia y está haciendo las cosas bien, con buen baloncesto, aunque los resultados no le han acompañado».

Y de Lluís Costa, apuntó que «aporta su gran conocimiento de la Liga, aprendió mucho al lado de Marcelinho Huertas y Bruno Fitipaldo, les da un poso muy importante».