Lluís Costa, sonriente en su presentación en el Palacio de los Deportes. Ideal
Regreso sorpresa

Lluís Costa: «Vuelvo más preparado»

«Es muy difícil encontrar un sitio en el que te sientas tan bien y tan valorado», manifiesta el base barcelonés

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:34

Comenta

Justo antes de la presentación de Lluís Costa, el entrenador del Covirán, Ramón Díaz, se refirió al base como un jugador que regresa a Granada « ... para traer magia» y, al tiempo, «esa calma y serenidad que puede venir muy bien a nuestro juego en muchos momentos». El técnico aludió a que Costa podrá ayudar y aportar «algo distinto», dentro de que dispone de una plantilla con «jugadores de gran versatilidad».

