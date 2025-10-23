Lluís Costa: «Vuelvo más preparado»

Justo antes de la presentación de Lluís Costa, el entrenador del Covirán, Ramón Díaz, se refirió al base como un jugador que regresa a Granada « ... para traer magia» y, al tiempo, «esa calma y serenidad que puede venir muy bien a nuestro juego en muchos momentos». El técnico aludió a que Costa podrá ayudar y aportar «algo distinto», dentro de que dispone de una plantilla con «jugadores de gran versatilidad».

Lluís Costa, en sus primeras palabras, afirmó que «al tomarme un café en la despedida yo sabía que no era un adiós, sino un hasta luego, que estaría dispuesto a volver si Granada me lo pedía, pero siempre que pudiera aportar y ayudar, no quería volver si no pudiera colaborar con la causa, estoy súper agradecido por el esfuerzo que ha hecho el club para llamarme en un momento tan pronto de la temporada. Es muy difícil encontrar un sitio en el que te sientas tan bien y tan valorado, nunca pensé en ir a otro equipo que no fuera el Covirán. Es como volver a casa. No intentaré cambiar nada y sí aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos del club, como siempre pasó cuando yo estuve aquí, y ojalá se vuelva a repetir».

El base explicó que «llegué a la una de la madrugada, miré los sistemas en el avión, y no he tenido apenas tiempo, sé que es un Covirán bastante renovado, pero que posee una plantilla de calidad, conozco a Pere (Tomàs), Elias (Valtonen), Jonathan (Roussele) y con Tunde jugué en Sevilla. Ramón no me ha entrado pero sabía del estilo de juego que él practicaba, tengo que adaptarme porque es bastante opuesto al que practicamos en Tenerife, pero vengo con muchas ganas».

«El lunes por la noche fue el contacto y el martes me decidí y lo hicimos todo, fue fácil, es como volver a casa», agregó. En torno al 'boom' que produjo en la afición su retorno, dijo que «mi prioridad era volver aquí, no a otro sitio, me reconforta sentirme valorado y querido».

«Esta temporada no estaba jugando prácticamente nada y la anterior resultó muy intermitente, respondía bien cuando hubo oportunidad teniendo en cuenta las circunstancias y la situación en Tenerife. Tampoco quiero absorber aquí muchísima responsabilidad o protagonismo, solo vengo a aportar, lo que siempre procuré hacer, dar la cara y lo máximo que pueda. En Tenerife fue un año y pico, pero aprendí muchísimo aunque jugara poco, al tener al lado al mejor jugador de la liga del año pasado y, además, en mi posición (Marcelinho Huertas), cada entrenamiento fue para mí por ello como un máster, también con Bruno (Fitipaldo) y el resto de compañeros, es un grupo espectacular, creo que vengo mejor y más preparado para competir, así como transmitir la mentalidad de allí, de ganar y saber que podemos medirnos contra cualquiera».

Contrato de larga duración

«Es uno de los días más felices para el club y personalmente, doy las gracias a Lluís (Costa) por la apuesta que ha hecho, también al Tenerife por las facilidades que nos ha dado para tenerle de nuevo», comentó el presidente Óscar Fernández-Arenas. «Cuando se fue resultó un día jodido, bastante duro, porque era un jugador que sentía la entidad, una persona que quería este proyecto como nadie, pero teníamos claro que tenía que dar el paso y se lo merecía, el crecer como jugador», abundó el dirigente, que aclaró que el compromiso contactual del base catalán es «durante largo tiempo, para la próxima temporada y esperamos que muchos años más». «Para nosotros la vuelta de Costa a Granada es un motivo de alegría y su compromiso, absoluto».

ÓscarFernández-Arenas pidió no pedir ya a Lluís «que sea un salvador, porque necesita adaptarse al nuevo sistema de juego y obtener ritmo de competición, porque viene de jugar poco en Tenerife».

El directivo aseguró que por ajustes de presupuesto, el club está abierto a ofertas por jugadores, «aunque no queremos precipitarnos y que sean buenas para el club y para el jugador que se vaya». Dijo que, de momento, no hay ninguna ni prisa, pero que «lo lógico es que la salida se produzca en un exterior», sea base o escolta, que es la posición en la que hay más recursos ahora mismo. «Para el entrenador tampoco sería cómodo tener catorce hombres y dadas nuestras característica no podemos tener una plantilla tan profunda. No hay nadie señalado pero no militamos en la Euroliga, el grupo es bestial y trabaja de maravilla». Apuntó que «hicimos una pequeña inversión y esfuerzo, pero Lluís también la hizo, la idea son trece y que el club esté saneado».