Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

Lluís Costa vuelve a casa. El Covirán Granada ultima a estas horas el fichaje del base catalán, que pasó cuatro temporadas entre 2020 y 2024 ... en la ciudad de la Alhambra, y que retorna a las filas rojinegras para tratar de solventar los problemas en la generación de juego que han azotado al equipo de Ramón Díaz en las tres primeras jornadas de la Liga Endesa.

El acuerdo, adelantado por la periodista Noelia Gómez en su cuenta de 'X', se encuentra totalmente cerrado y el jugador podría viajar hoy mismo a la capital granadina, por lo que no se puede descartar ni mucho menos que pueda redebutar con el Covirán este mismo sábado, a las 18 horas, en el Barris Nord de Lleida.

El club rojinegro confía así parte de la reestructuración de su plantilla en la vuelta del jugador de Sant Just Desvern, que estaba gozando de un rol muy minoritario en La Laguna Tenerife, donde ya el curso pasado apenas contó para Txus Vidorreta –apenas 7 minutos de media en 30 partidos disputados– y cuya situación se había incluso complicado en la presente campaña, al haber saltado a la cancha solo 4 segundos en el partido de la primera jornada entre los aurinegros y el Baxi Manresa. La Laguna Tenerife cuenta con 14 fichas profesionales y el rol de Costa estaba siendo prácticamente marginal.

Por ello, sabedor además del cariño que Costa profesa por su anterior club, el Covirán había monitorizado la situación del catalán desde el verano, aunque entonces la operación no llegó a buen puerto, entre otras cosas por la apuesta desde la entidad sita en la avenida Salvador Allende por Micah Speight. Ahora, semanas más tarde, y ante la evidencia de que el menudo base de Oklahoma no está rindiendo ni mucho menos al nivel esperado, el Covirán no ha dudado en mover ficha y reclutar de nuevo a un jugador que ya es historia del club, artífice principal del ascenso a la Liga Endesa en 2022 y de las dos agónicas permanencias firmadas en 2023 y 2024. Costa, por su parte, buscará en Granada recuperar el nivel de su último curso, probablemente el mejor de su carrera en la elite, y en el que se le llegó incluso a situar fuertemente en las quinielas de la selección española. De hecho, solo la decisión de Ricky Rubio de retornar al equipo nacional en la durante una 'ventana' FIBA, echó la traste el debut del catalán como rojigualda.

Más mercado

El fichaje de Lluís Costa supone el primer movimiento en plena temporada de un plante que es probable que sufra más cambios a corto plazo. Fuentes del club señalaron a este medio, como así se publicó, que la llegada de un fichaje estaba supeditada a la salida de uno o varios jugadores del actual plantel, por lo que es de esperar que pueda haber novedades, como mucho, a medio plazo de cara a no desajustar mucho el presupuesto. La incorporación de Costa tiene además el valor añadido de su condición de jugador nacional, por lo que el movimiento de piezas en el seno de la plantilla podría acabar conllevando ahora también la salida de alguno de los jugadores nacionales que no están teniendo minutos en la rotación, y la incorporación de otro que no tuviera esa condición.

En todo caso, lo que queda claro es que el Covirán ha podido diagnosticar rápido el primer gran problema de la temporada –la falta de generación exterior– y reaccionar con cierta premura, tras apenas haberse disputado tres encuentros ligueros, al mismo. Hay pocas dudas de que Costa aumentará el nivel del equipo en el puesto de '1', si bien, como ya se ha dicho, no es descartable que haya más movimientos a medio plazo, en función de cómo sea el nivel del equipo en los dos próximos partidos, ante teóricos rivales directos como el Hiopos Lleida y el Río Breogán, ambos a domicilio.

Sea como fuere, la historia entre el Covirán y Lluís Costa –interrumpida en 2024, cuando el jugador se decantó por la propuesta desde Tenerife– tendrá ahora un nuevo capítulo. Si este se acerca a ser lo exitoso que la etapa previa, sin duda la afición rojinegra disfrutará. He ahí otra de las bondades de este fichaje, que apenas necesitará adaptación: Costa ya es un mito en Granada.