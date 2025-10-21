Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluís Costa. F. R.

Baloncesto

Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

El equipo rojinegro llegar a un acuerdo para recuperar al base catalán, que estaba en el Tenerife

Jose Manuel Puertas

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 20:25

Lluís Costa vuelve a casa. El Covirán Granada ultima a estas horas el fichaje del base catalán, que pasó cuatro temporadas entre 2020 y 2024 ... en la ciudad de la Alhambra, y que retorna a las filas rojinegras para tratar de solventar los problemas en la generación de juego que han azotado al equipo de Ramón Díaz en las tres primeras jornadas de la Liga Endesa.

