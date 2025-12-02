Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lluís Costa atiende a las indicaciones del seleccionador español Chus Mateo. FEB
Lluís Costa asegura que «a partir de ahora» la ACB cobra más interés

El base barcelonés se incorpora motivado y satisfecho tras su experiencia con la selección española absoluta

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:17

La visita del Casademont Zaragoza al Palacio, antepenúltimo y el rival que marca la frontera con la salvación para el Covirán, a una sola victoria ... y con el que se empataría de ganarle este sábado, desde las 20 horas, se presenta como una final demasiado pronto para los granadinos. Quizá el término sea exagerado y Lluís Costa, que se incorpora a la plantilla nazarí tras su satisfactorio estreno con la selección española, apunta que «ahora mismo, es muy pronto para plantearse que es una cita decisiva porque quedan muchas jornadas por delante. Es verdad que hay muchos equipos con tres victorias y que han sumado y se han alejado. Si le soy sincero, de la clasificación me enteré por televisión cuando me citaron allí un día, porque me parece absurdo mirarla a estas alturas del campeonato y la temporada, en las primeras jornadas no suele ser muy real, es evidente que refleja las victorias y derrotas que lleva cada equipo pero, como hemos comprobado cada año, muchos equipos cambian rápidamente de posición, por lo que soy de los que piensa que la tabla hay que mirarla más adelante».

