Las lesiones siempre se presentan al mismo tiempo en la plantilla del Covirán
El equipo se quedó en cuadro ya la temporada pasada mientras buscaba un sustituto para Wiley
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:51
El Covirán se caracteriza durante su periplo por la máxima categoría por sufrir lesiones que nunca llegan escalonadas, y sí se producen de golpe. El ... que lleguen al mismo tiempo las hace mucho más dañinas para el equipo. Pasó en el debut cuando los dos pilares fundamentales Felicio y Maye se cayeron a la vez.
También, en el pasado curso, como en el actual, las lesiones respetaron hasta que tuvo que parar Wiley. Y, mientras se buscaba un pívot, el club se quedó en cuadro en el perímetro. Sergi García, Bamforth y Clavell, fuera de combate. Ahora se repite la historia, con Valtonen y Kljajic en el dique seco juntos.
