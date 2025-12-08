Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jonvan Kljajic progresa con el balón en el partido contra el Baskonia. José Miguel Baldomero
ACB

Las lesiones siempre se presentan al mismo tiempo en la plantilla del Covirán

El equipo se quedó en cuadro ya la temporada pasada mientras buscaba un sustituto para Wiley

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:51

Comenta

El Covirán se caracteriza durante su periplo por la máxima categoría por sufrir lesiones que nunca llegan escalonadas, y sí se producen de golpe. El ... que lleguen al mismo tiempo las hace mucho más dañinas para el equipo. Pasó en el debut cuando los dos pilares fundamentales Felicio y Maye se cayeron a la vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Luca Zidane revive sus fantasma
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10 La Casa Dengra, donde palpita Baza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las lesiones siempre se presentan al mismo tiempo en la plantilla del Covirán

Las lesiones siempre se presentan al mismo tiempo en la plantilla del Covirán