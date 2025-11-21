Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

David Kramer calienta con el Real Madrid. Sara Gordon (ACB PHOTO)
Rival del Covirán

Kramer llega en una mala racha, según Scariolo

Los granadinos David Urbano y Manu Muñoz se sientan en el banquillo blanco como adversarios también admirados

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

El Real Madrid trae en sus filas al exalero del Covirán David Kramer y a los fisioterapeutas granadinos David Urbano y Manu Muñoz, el primero ... de ellos 'arrastrado' desde el Barça al club blanco por Sergio Scariolo, con el que coincidió en la selección española.

