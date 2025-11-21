Kramer llega en una mala racha, según Scariolo
Los granadinos David Urbano y Manu Muñoz se sientan en el banquillo blanco como adversarios también admirados
Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:01
El Real Madrid trae en sus filas al exalero del Covirán David Kramer y a los fisioterapeutas granadinos David Urbano y Manu Muñoz, el primero ... de ellos 'arrastrado' desde el Barça al club blanco por Sergio Scariolo, con el que coincidió en la selección española.
El afamado técnico italiano mencionó a David Kramer tras ganar por un punto al Zalgiris, del que dijo que atraviesa «un periodo complicado, en el que sus tiros no entran con regularidad», pero también aclaró que, sin duda, «sé que puede volver a tener un porcentaje de tiro alto», auguró sobre el alemán.
Scariolo destacó la importancia de los jugadores que entran al parqué desde el banquillo. «Es necesario que podamos, poco a poco, felicitar a quien 'impacta' en el partido desde el banquillo con orgullo, amor para el equipo y compromiso. Entrar y dar el cien por cien, independientemente de cómo le vaya individualmente. Es el camino que tenemos que seguir todos, para tener un equipo peligroso desde muchos puntos de la cancha diferentes», argumentó.
Y lanzó un mensaje a navegantes. «Si uno es profesional, si respeta la camiseta, a su equipo y a sus compañeros, nunca se desenchufa. Puede jugar mejor o peor, tener un bajón de forma o menos acierto».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión