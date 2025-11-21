Kramer llega en una mala racha, según Scariolo

El Real Madrid trae en sus filas al exalero del Covirán David Kramer y a los fisioterapeutas granadinos David Urbano y Manu Muñoz, el primero ... de ellos 'arrastrado' desde el Barça al club blanco por Sergio Scariolo, con el que coincidió en la selección española.

El afamado técnico italiano mencionó a David Kramer tras ganar por un punto al Zalgiris, del que dijo que atraviesa «un periodo complicado, en el que sus tiros no entran con regularidad», pero también aclaró que, sin duda, «sé que puede volver a tener un porcentaje de tiro alto», auguró sobre el alemán.

Scariolo destacó la importancia de los jugadores que entran al parqué desde el banquillo. «Es necesario que podamos, poco a poco, felicitar a quien 'impacta' en el partido desde el banquillo con orgullo, amor para el equipo y compromiso. Entrar y dar el cien por cien, independientemente de cómo le vaya individualmente. Es el camino que tenemos que seguir todos, para tener un equipo peligroso desde muchos puntos de la cancha diferentes», argumentó.

Y lanzó un mensaje a navegantes. «Si uno es profesional, si respeta la camiseta, a su equipo y a sus compañeros, nunca se desenchufa. Puede jugar mejor o peor, tener un bajón de forma o menos acierto».