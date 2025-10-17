Kljajic: «Puedo jugar del uno al tres donde me necesiten»
El montenegrino destaca el alto ritmo del Baskonia y su elevada anotación, con Marcus Howard como referente
Viernes, 17 de octubre 2025, 17:10
Jovan Kljajic, escolta del Covirán, entiende que «puedo jugar del uno al tres en cualquier posición, en la que me necesite el equipo», por lo ... que no le importaría hacerlo durante más minutos tanto en la dirección, como relevo de Speight y Rousselle, como compartiendo el parqué con Matt Thomas, lo que incrementaría la amenaza de tiro exterior granadino contra el aro del Baskonia. «Creo que puedo cubrir esas posiciones durante ciertos minutos, al final se trata de ajustarte a lo que el equipo necesita y lo que Ramón (Díaz) me pide. Estamos haciendo un buen trabajo en general. Tenemos dos jugadores que pueden jugar en cada lugar y asumir mucha responsabilidad. Con tiempo vamos a ir mejorando todo, tanto como equipo como individualmente».
Del Baskonia, el montenegrino destaca que «es un equipo con muchos puntos en sus manos. Marcus Howard es de los mejores jugadores de los últimos años en la ACB. Tienen fuerza no solo exterior, también interior, y juegan con un ritmo muy alto, los vimos ante el Madrid».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión