Jovan Kljajic penetra hacia el aro en el partido de presentación contra el UCAM Murcia. José Miguel Baldomero
Visita del Baskonia al Palacio

Kljajic: «Puedo jugar del uno al tres donde me necesiten»

El montenegrino destaca el alto ritmo del Baskonia y su elevada anotación, con Marcus Howard como referente

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:10

Comenta

Jovan Kljajic, escolta del Covirán, entiende que «puedo jugar del uno al tres en cualquier posición, en la que me necesite el equipo», por lo ... que no le importaría hacerlo durante más minutos tanto en la dirección, como relevo de Speight y Rousselle, como compartiendo el parqué con Matt Thomas, lo que incrementaría la amenaza de tiro exterior granadino contra el aro del Baskonia. «Creo que puedo cubrir esas posiciones durante ciertos minutos, al final se trata de ajustarte a lo que el equipo necesita y lo que Ramón (Díaz) me pide. Estamos haciendo un buen trabajo en general. Tenemos dos jugadores que pueden jugar en cada lugar y asumir mucha responsabilidad. Con tiempo vamos a ir mejorando todo, tanto como equipo como individualmente».

