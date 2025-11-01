«No sé si algunos jugadores no quieren jugar a este nivel», afirma Ramón Díaz

Víctor M. Romero Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:28 Comenta Compartir

Ramón Díaz, entrenador del Covirán, dijo que «la valoración será rápida, en los diez primeros minutos no hemos estado en el partido, ni hemos hecho ... lo que hablamos durante la semana, de tener una defensa dura, a partir de ahí les hemos dejado circular el balón con facilidad y anotar, hemos probado diferentes defensas... Mal, me voy descontento conmigo mismo el primero y con el equipo, no ha reflejado absolutamente nada de lo que se trabajó y planificó, que había salido bien». Y agregó que «el equipo no vino con la mentalidad, no sé si algunos jugadores no quieren jugar a este nivel, es momento de mirar en nosotros, en qué podemos aportar, y no es nada especial, se trata de ganas e intensidad, es lo que necesitamos».

Por último, dijo que «no se puede dar una ventaja de 25 puntos en el primer cuarto, que decide el partido», y que la actitud defensiva y su rendimiento no fue el deseado, que estuvo muy lejos de lo que él pedía. Y también pidió «perdón a la afición, por no estar a la altura de lo que el club y ella se merece. No se trata de ganar o perder, se trata de no dar la imagen que hemos dado».

