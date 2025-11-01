Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Díaz, expresivo. José Miguel Baldomero
Quinto cuarto

«No sé si algunos jugadores no quieren jugar a este nivel», afirma Ramón Díaz

El entrenador del Covirán señala que no hubo la defensa dura que se pedía y de la que se habló toda la semana

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Ramón Díaz, entrenador del Covirán, dijo que «la valoración será rápida, en los diez primeros minutos no hemos estado en el partido, ni hemos hecho ... lo que hablamos durante la semana, de tener una defensa dura, a partir de ahí les hemos dejado circular el balón con facilidad y anotar, hemos probado diferentes defensas... Mal, me voy descontento conmigo mismo el primero y con el equipo, no ha reflejado absolutamente nada de lo que se trabajó y planificó, que había salido bien». Y agregó que «el equipo no vino con la mentalidad, no sé si algunos jugadores no quieren jugar a este nivel, es momento de mirar en nosotros, en qué podemos aportar, y no es nada especial, se trata de ganas e intensidad, es lo que necesitamos».

