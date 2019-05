LEB Oro Jugadores curtidos en 'play offs' Sergio Olmos logró tres ascensos a la ACB en su etapa en Burgos. / MARÍA GONZÁLEZ La plantilla del Covirán Granada suma 363 partidos de eliminatorias a sus espaldas. En LEB Oro, sólo Carlos Corts, David Iriarte, Alo Marín y Xabi Oroz no han disputado nunca unos 'play offs' de ascenso JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Miércoles, 8 mayo 2019, 01:01

El Covirán Granada tiene la oportunidad de poner un magnífico broche a la temporada de su estreno en LEB Oro, a la que los veinte triunfos obtenidos en la liga regular ya sacan un brillo considerable. Sin embargo, es una norma extendida en el baloncesto la de que a los jugadores y los equipos se les mide muy especialmente cuando llegan los 'play offs', esa hora de la verdad tan particular en la que se exige un paso al frente ante la relevancia de cada partido. Y una vez ahí, es evidente que la experiencia cuenta y el bagaje de cada uno de los miembros de un equipo suma a la hora de enfrentarse a las peculiaridades de un duelo decisivo, desde saber cómo afrontarlos anímicamente hasta cómo adaptarse al ambiente o el arbitraje.

En ese sentido, no parece ni mucho menos que la plantilla granadina pueda pecar de inexperta antes de enfrentarse a partir de este viernes al Iberojet Palma. Los discípulos de Pablo Pin acumulan un total de 363 partidos de 'play offs' a lo largo de sus carreras, una cifra nada desdeñable. Concretamente en LEB Oro, los granadinos cuentan con 180 apariciones en partidos de eliminatorias, donde los únicos que no han jugado previamente partidos de este calado son Carlos Corts, David Iriarte, Alo Marín y Xabi Oroz. Como muestra, baste reseñar que en Palma su plantilla suma apenas 67 duelos en los 'play offs' de la segunda categoría nacional. Así, no es descabellado decir que el rojinegro es un grupo mucho más conocedor que el insular de lo que empezará a cocerse este viernes en el polideportivo Son Moix.

Concretamente es Sergio Olmos el jugador con más experiencia de los nazaríes a estas alturas de la temporada, con hasta 44 partidos, 42 en LEB Oro con tres ascensos incluidos con Burgos, y dos en la NCAA estadounidense en su etapa en la Universidad de Temple. Tras el alicantino se sitúa Eloy Almazán, con 40 apariciones en 'play offs' de las que 32 son en la actual categoría del Covirán, incluyendo un ascenso a la ACB en 2016. Más variopinto es el bagaje de otro veterano curtido en mil batallas. Guille Rubio acumula 37 duelos de eliminatorias, apenas 12 en Oro, pero con un curriculum que le permite lucir 7 encuentros por el título en la ACB en sus etapas en Málaga y Sevilla, dos en Grecia ante el poderoso Olympiacos con el Koroivos y hasta 11 más en Letonia, donde se quedó a una victoria del título con el VEF Riga en 2016.

Caso interesante es el de Joan Pardina, con 34 partidos en la mochila a sus apenas 25 años, incluyendo 14 en Oro, donde suma dos ascensos con Menorca y Gipuzkoa. El catalán es ya un veterano al que no le temblará el pulso frente al Iberojet, como no debería ocurrirle a un Devin Wright con la curiosa circunstancia de que todos los partidos de 'play offs' que ha jugado en su carrera han sido en Oro. Concretamente, 28. Igual le ocurre a Josep Pérez, con 20 encuentros, todos buscando el camino a la ACB, de la que se ha quedado muy cerca en sus etapas en Palencia y Prat.

Coincidencia

Vidas paralelas son las que tienen Carlinhos de Cobos y Alejandro Bortolussi, compañeros en varias fases de su carrera antes de Granada. Ambos han participado en 12 duelos de fase de ascenso a la ACB, si bien en el total de apariciones en 'play offs' el rosarino supera al base por 31 a 28.

Por su parte, Manu Rodríguez disputó en 2017 ocho partidos con Oviedo en LEB Oro, y añade a su experiencia 15 más en sus diferentes experiencias en Plata.

Y precisamente curtidos en la categoría inmediatamente inferior, aunque sin aún experiencia en eliminatorias de Oro, están el resto de integrantes de la plantilla nazarí. David Iriarte acumula 23 partidos, Carlos Corts 16 y Xabi Oroz apenas 3, aunque el de Azkoitia cuenta con un ascenso directo a la ACB con Gipuzkoa Basket en 2017. Caso peculiar es el de Alo Marín, que, si bien no se ha estrenado en Oro hasta esta temporada, lleva a sus espaldas hasta 36 partidos de cruces, de los que 14 han sido en LEB Plata, lo que también le da la necesaria experiencia para afrontar a los insulares con garantías. En cuanto a Pablo Pin, que debutará en unos 'play offs' de Oro, ha dirigido a los nazaríes en 18 duelos de este calado: cinco en 1ª Nacional, tres en Liga EBA y diez en LEB Plata.

No parece pues que el Covirán pueda pecar de bisoñez ante el Iberojet Palma. La cancha pondrá a cada uno en su lugar, pero si la experiencia es un grado, la afición granadina tiene motivos para pensar que seguir soñando es posible.