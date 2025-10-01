El juego interior del Covirán está obligado a explotar ya

Víctor M. Romero Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:46 Comenta Compartir

El Covirán empieza lo serio. La Liga Endesa arranca este domingo con la visita del Joventut de Badalona y las probaturas se han terminado. En el último partido, el de presentación contra el UCAM Murcia, dio la casualidad de que los jugadores exteriores estuvieron por debajo de su nivel acostumbrado durante la pretemporada y que los pívots fueron más cumplidores. Así lo señaló Ramón Díaz, que es consciente de que el juego interior del equipo nazarí debe crecer bastante, máxime en un choque donde se medirá a torres imponentes como Tomic y Birgander.

Hasta la fecha al Covirán se le vieron las costuras en el rebote, faceta que es una de las grandes asignaturas pendientes según manifestó el propio entrenador nazarí. Díaz indica que tiene que «apretar más» a Zach Hankins, para que encuentre la forma y el tono deseado. Ante el Murcia se colocó mejor en la pintura en la búsqueda del rebote. También Babatunde y Aurrecoechea tienen que ser sólidos para ayudarle, aunque el rebote es una cuestión de todo el equipo, no solo de los interiores. Y el defensivo no se cierra como el técnico desea, lo que da al contrario muchas segundas opciones de anotación, por posesiones que llegan a través de rechaces ofensivos. Díaz valora que los pívots estuvieron mejor ante el Murcia, pero sabe que queda un amplio trecho por recorrer. Y ponerse a tope a nivel físico. También que exista un plan B para cuando los tiros no entran. De ahí que lleguen balones a Luka Bozic y Beqa Burjanadze. El croata estuvo bastante bien en la última cita y acertó en los tiros libres al provocar faltas, pero a veces le faltó 'finura' para culminar, al igual que al georgiano, que necesita 'tacto' para no desperdiciar canastas fáciles cerca del aro. Díaz pide intensidad y concentración en Hankins, mayor tono físico, y que a Babatunde no se le escapen las pelotas a la hora de recepcionarlas.

El juego interior del Covirán, irregular hasta la fecha, está obligado a explotar ya.

Las combinaciones son muchas. Valtonen pueden aportar en la posición de 'cuatro', incluso podría hacerlo el capitán Pere Tomàs, aunque suele ser el descartado en los partidos. También Aurrecoechea es válido como 'cuatro', hasta el joven del filial Khalifa Gaye está en la recámara.

«Creo que los jugadores interiores en líneas generales estuvieron sólidos ante el Murcia. Babatunde terminó con 9 y 7 en 15 minutos. Y Zach (Hankins), en 19 minutos, con ocho puntos y seis rebotes. Incluso Iván (Aurrecoechea), en los minutos que estuvo en la pista se mostró bastante eficaz. Luka (Bozic) ha empezado a aparecer. Es el Luka que tanto vamos a necesitar durante la temporada», comentó el entrenador granadino sobre el más reciente rendimiento de sus pívots.