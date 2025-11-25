Jovan Kljajic sube el nivel y le sirve para la llamada de Montenegro

Jovan Kljajic realizó un partido muy completo frente al Real Madrid. El escolta balcánico respondió a gran altura, ya no solo en las tareas defensivas ... que le encomienda su entrenador Ramón Díaz, sino también por su soltura en ataque, donde convirtió tiros y triples en momentos importantes.

A ello sumó una dirección en pista adecuada, en subida del balón en distintas fases en las que los bases puros Lluís Costa y Jonathan Rousselle necesitaban de un respiro físico. Sus números y una trayectoria que le hace crecer en relación a su pasado en el Gran Canaria, permite que vuelva a ser llamado por su selección, la de Montenegro, con la que no pudo participar en el Eurobasket del verano debido a una lesión.

Ramón Díaz explicó sobre la actuación de Kljajic frente a los blancos que «Jovan va a ser un jugador muy importante en este equipo. Tenemos ese jugador que puede defender al mejor del contrario.

Después, en ataque, si es capaz de atacar la pintura y conseguir alguna canasta fácil en penetración, así como meter los tiros exteriores, es 'el Jovan' deseado. Aunque lo único que le pido es que sea ese especialista defensivo que pueda defender a los mejores del rival».

Díaz probó en algunas fases del encuentro con tres 'bajitos', así Kljajic podía compartir la pista con Matt Thomas y alguno de los dos bases. También se dio el caso de que estuvieron tres 'pequeños' juntos, con Costa y Rousselle a la vez, acompañados de un escolta.