Jonvan Kljajic progresa con el balón en el partido contra el Baskonia. José Miguel Baldomero
Protagonista del Covirán

Jovan Kljajic sube el nivel y le sirve para la llamada de Montenegro

Ramón Díaz le pide que sea efectivo en la defensa del mejor manejador contarrio pero el balcánico aporta también en ataque

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:17

Comenta

Jovan Kljajic realizó un partido muy completo frente al Real Madrid. El escolta balcánico respondió a gran altura, ya no solo en las tareas defensivas ... que le encomienda su entrenador Ramón Díaz, sino también por su soltura en ataque, donde convirtió tiros y triples en momentos importantes.

