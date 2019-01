Joan Pardina será baja ante el Palencia por prescripción médica

El Covirán afrontará el partido frente al Palencia de mañana viernes con diez jugadores y la aportación del júnior Pedro Sánchez. Va a estar disponible David Iriarte después de cumplir sanción ante el Cáceres en la pasada jornada, pero el que no va a estar es Joan Pardina.

Los servicios médicos del club han aconsejado que no fuerce más para que de esa manera remitan las molestias que arrastra en un dedo de un pie, un problema que se ha prolongado desde hace varias semanas y que no termina de solucionarse. El jugador no ha dejado de entrenar en todo este tiempo y después ha actuado infiltrado en los partidos. Tampoco estará Eloy Almazán, convaleciente por su lesión. Con problemas de asma está Carlinhos de Cobos, aunque eso no le impedirá jugar.

Pablo Pin considera que van a una pista «muy complicada», pero aún así estima que tendrán posibilidades de ganar si son capaces de «competir bien hasta el final. Ya hemos demostrado que podemos ganar fuera de casa».

Al término de esta jornada se alcanzará el meridiano de la competición y el entrenador del Covirán Granada valora que «llevamos ya nueve victorias y no recuerdo si algún recién ascendido ha hecho algo así en otros años. Son muchos triunfos en la primera vuelta y hemos sido competitivos en casi todos los partidos. Hemos ido mejorando poco a poco y eso nos dará tranquilidad si no nos confiamos. Nuestro primer objetivo es obtener trece victorias, que es donde creemos que va a estar el corte del descenso y a partir de ahí ser ambiciosos».

Piensa que será difícil repetir la primera vuelta, porque «todos los equipos se están reforzando, pero nosotros todavía podemos mejorar nuestro nivel de juego».