LEB Oro «Me he implicado mucho en Granada» Alejandro Bortolussi posa sonriente en el Palacio tras un entrenamiento de esta semana. / CLARA CEREZO En la semana de su renovación y vuelta a las canchas, Alejandro Bortolussi atiende a IDEAL antes del trascendental partido ante el Iberojet Palma JOSÉ MANUEL PUERTAS Granada Viernes, 5 abril 2019, 00:02

La de Alejandro Bortolossi (Rosario, Argentina, 28 de julio de 1989) es una personalidad paradójica. Bonachón y risueño, en una cancha de 28x15 se transforma y saca una vena competitiva que hace preferible tenerlo en el equipo propio. De genes argentinos forjados en el Unicaja, acaba de sellar su continuidad en Granada por dos años tras una doble lesión en sus gemelos. 'Borto', el guerrero que toca el bajo para relajarse. Rock duro, eso sí. El oxímoron del Covirán.

–Renovación tras la lesión y antes de la recta final, ¿Le refuerza?

–Valoro mucho la confianza dada. Por el momento, por ser dos años y por apostar por la continuidad del bloque. Estoy muy feliz de seguir en el club y en la ciudad y disfrutar de la gente de Granada.

–Viendo el nivel del debut en LEB Oro, ¿A dos años vista toca ser aún más ambicioso?

–Yo lo soy, y el club sigue creciendo. Lo ha demostrado desde Nacional, cada año va a más. Los objetivos cada año son mayores.

–¿Cómo está?

–Recuperándome y con ganas de empezar otra vez. Las sensaciones son muy buenas y espero estar al 100% el sábado.

–Lleva prácticamente dos meses parado.

–Cuesta un poco. En los primeros entrenamientos se nota tanto tiempo inactivo, pero a estas alturas de competición se coge más rápido el ritmo, y el hecho de no haber estado completamente inactivo ayuda.

–Visto lo visto, ¿Fue un error jugar contra Castellón?

–No, no tenía por qué pasar lo que pasó. No es una recaída, sino una lesión nueva, y ahí pueden ser muchos factores.

–Usted no es de regular, siempre va al 100%. ¿Le ha cambiado esto algo?

–Al final aprendes de estas cosas. Me gusta entrenar a tope, aunque tenga alguna molestia suelo ir a muerte. Es mi forma de ser y lo que me ha llevado a donde estoy. Pero es cierto que esta semana tanto Pablo como el Alberto Cuello me han recordado que fuera un poco más tranquilo (sonríe). Estoy intentando frenarme un poco.

–En el banquillo tampoco sabe vivir a medias.

–Soy bastante intenso, y si no puedo jugar me pongo aún más nervioso por no poder ayudar, sobre todo cuando las cosas no salen. Me cuesta no saltar al campo aunque sea en chándal.

–Especialmente ante Valladolid, ¿Se echó en falta ese carácter que usted imprime?

–La actitud del equipo fue muy buena, dando un paso al frente pese a las lesiones. Fue más el físico. Fue una semana muy intensa, con viaje largo y pocos efectivos. Eso siempre se nota.

–¿Se sale reforzado del partido ante el Betis pese a perder?

–Se hizo un partidazo. Si hubiéramos estado un par de jugadores más para la rotación, no sé qué habría pasado. La primera parte se compitió muy bien y luego se notó el físico. Pero las sensaciones fueron muy buenas.

–Llega Palma en su mejor momento pero aún con irregularidad. Victorias solventes ante Betis, Bilbao o Melilla alternadas con derrotas en Cáceres y Prat.

–Desde el principio eran de los favoritos y ahora se han puesto las pilas. Están compitiendo bien y se nota cuando lo hacen contra equipos de arriba, donde aprietan más. Saben que aquí es un partido clave para los 'play offs' y vendrán a muerte.

–Sólo en dos ocasiones más este curso el Covirán perdió dos partidos seguidos. El siguiente siempre fue una victoria. ¿Piensan en ello?

–No. Se piensa más en que Palma es un rival directo más que en llevar dos derrotas seguidas. Cada partido se toma como uno distinto. Es verdad que cuando hay una racha mala el equipo da un plus en los entrenamientos y eso se ve reflejado en el juego.

–¿Está en el plan de partido buscarle las cosquillas a Fran Guerra?

–Se trata de hacer lo que hicimos allí, donde David (Iriarte) lo hizo muy bien. Hay que plantearle un partido duro, porque él ahí se puede desquiciar. No es hacerle nada raro pero sí que el partido le sea incómodo. Palma es un equipo con mucho talento pero sufre en partidos duros.

–¿En su carácter hay más de argentino o de Unicaja?

–La garra y la pelea me vienen de Argentina. Pero es cierto que caer en Unicaja fue una suerte, porque le iba muy bien a mi forma de ser. Nunca fuimos los más físicos ni talentosos, pero siempre dimos la cara. He afianzado ese carácter, que ya venía de serie.

–¿Cómo es irse a los quince años a casi diez mil kilómetros de casa?

–Unas semanas antes me fui a un equipo de Liga Nacional argentina, a tres horas de camino. Duré una semana porque lo echaba todo de menos. Al poco llegó Unicaja, y tras una prueba, no lo pensé. España era un salto de calidad muy grande. Yo veía en casa ACB y Euroliga. Era poder cumplir el sueño, ese tren no podía dejarlo pasar. Mis padres, muy a su pesar, me lo hicieron todo muy fácil.

–En Málaga encontró apoyos. Entre otros, la familia Almazán.

–Siempre me han hecho sentir como en casa. Coincidí con Pablo, luego con Eloy, y Amparo y Antonio, sus padres, siempre han estado ahí. Formamos un gran grupo de jugadores y padres.

–¿Lo que más añora de Argentina son sus sobrinos?

–A mis padres los echo mucho de menos. Pero es verdad que perderse cómo los sobrinos crecen es complicado, aunque hoy con FaceTime o WhatsApp sea algo más fácil. En verano tuve la suerte de estar allí cuando nació el cuarto y fue muy bonito.

–¿La ACB es una espina clavada?

–Estoy muy contento con mi carrera, aunque uno siempre aspira a más. Ojalá llegue, lo disfrutaría muchísimo, pero no lo tengo clavado ni como un reto. He madurado mucho y prefiero disfrutar año a año cada experiencia.

–¿Granada sería un buen sitio para llegar?

–Desde luego. Me encantaría jugar en ACB, y si es en Granada, mucho mejor. Me he implicado mucho. Se están haciendo las cosas bien. Cuantos más años pueda estar aquí, mejor.

–Vino a Granada bajando desde Oro en Castellón. Arriesgó pero el tiempo le dio la razón.

–Estoy muy contento con lo hecho, aunque en su momento fue extraño para mi entorno. Había conseguido ser importante en Castellón y bajar a Plata otra vez era raro. Pero el proyecto y el respaldo de gente conocida aquí era muy fiable.

–¿Qué tal la rodilla?

–Bien, este año no me ha dado ningún problema. Es verdad que en verano me lo tuve que tomar muy en serio porque el año pasado acabé con muchas molestias. Pero el tratamiento y el seguimiento que llevo con el 'fisio' me hace estar muy contento.