LEB Oro Huesca, tierra de las oportunidades perdidas Al igual que la temporada anterior, el Covirán deja escapar el triunfo tras un pobre desempeño que motivó las duras palabras de Pin a sus hombres JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 6 octubre 2019, 09:16

El Covirán acudió a Huesca con la idea de resarcirse por la derrota difícil de asimilar del pasado curso (89-82 tras dos prórrogas y dilapidar una renta de trece puntos en el último cuarto) y regresó ayer a Granada con un rencor aún más acentuado hacia el maleficio que parece pesarla cada vez que pisa el Palacio de los Deportes oscense. Allí no sólo encajó el primer revés de la temporada (71-70), sino que provocó el rapapolvo de Pablo Pin a su plantilla y se confirmó como la tierra de las oportunidades perdidas.

El técnico siempre es directo en sus intervenciones post-partido, si bien la prudencia suele marcar su discurso. Tras esta derrota, el granadino dio rienda suelta a su malestar al admitir sin tapujos que «estoy muy cabreado y jodido. En primer lugar conmigo mismo porque quizá no transmití lo importante que es ganar fuera de casa y hoy –por el viernes– podíamos haberlo conseguido». El segundo motivo del enfado de Pin lo focaliza en la actitud de su equipo.

«Hemos completado un partido absolutamente nefasto. Nos hemos faltado el respeto a nosotros mismos con este nivel de concentración, impropio de un equipo ganador. No es cuestión de que nos hayamos confiado del Huesca, pues ya jugamos aquí el año pasado y sabíamos que es una cancha complicada. Hay veces que no pones todo de tu mente y eso es algo que debe estar presente siempre para jugar al máximo nivel. No acostumbro a decir esto pero estoy realmente cabreado», aseveró con dureza.

Pin añadió que «si había un buen momento para vencer en Huesca era ahora, pero hemos dejado pasar el partido como si hubiéramos venido a jugar la Liga de Verano. El segundo cuarto ha sido muy malo, con errores gravísimos en cuanto a pérdidas y malas decisiones. Tras el descanso algunos jugadores nos metieron en el partido, pero de repente regalamos dos faltas estúpidas sin ningún tipo de sentido».

Con respecto al tramo final, el técnico expresó que «ha sido un cara o cruz en el que hemos tomado dos malas decisiones. En vez de insistir en el sistema con Kapelan, que llevaba 6-8 puntos, hemos jugado otra cosa. Luego la defensa sobre Grabauskas ha sido totalmente penosa». En el intento de anotar sobre la bocina, con sólo seis segundos por jugarse, «la primera opción era Kapelan, pero sabíamos que iban a saltarle y por eso hemos escogido jugar con Bortolussi. Lo que pasa es que hemos ocupado mal los espacios de inicio y hemos salido a sitios que no debíamos. Ha sido una falta total de concentración y disciplina en esa jugada». Un desaguisado de desenlace que resume el pobre desempeño en Huesca del Covirán, que debe afanarse para pasar página cuanto antes.