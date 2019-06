LEB Oro Sin hueco para Xabi Oroz La Fundación CB Granada descarta la continuidad del escolta, que encandiló al cuerpo técnico con su trabajo y polivalencia tras su llegada en febrero JUANJO MARTÍN Granada Viernes, 14 junio 2019, 02:10

Dentro de una clara tendencia continuista en la planificación deportiva de la Fundación CB Granada, habrá unas pocas caras que no continuarán con respecto a la pasada temporada. La única que se conocía hasta el momento es la de Eloy Almazán, que optó por retirarse a sus 35 años tras ver reducido su rol dentro del cuadro nazarí. Ahora, al alero granadino se le suma Xabi Oroz, que también ha quedado descartado por Pablo Pin para la próxima campaña.

El técnico nazarí ya le ha comunicado al escolta que su futuro no continuará en Granada, por mucho que el jugador posea la carta de libertad tras el descenso del Gipuzkoa a LEB Oro y la alta consideración de la dirección deportiva hacia su valía en la pista. Pin explica a IDEAL que «me parece un grandísimo jugador y me encantaría tenerlo aquí, pero no tenemos hueco en la plantilla para él». Eso se debe a que el primer equipo de la Fundación tiene renovado a prácticamente todo su juego exterior, quedando sólo por conocer el relevo de Almazán. Para esa pieza que falta, los nazaríes están buscando un alero con alta capacidad anotadora, un perfil muy distinto al de Oroz.

En palabras del entrenador granadino, el escolta «puede hacer muchas cosas en la pista. Juega de '1', de '2' y de '3', defiende a todos los exteriores y en ataque puede aportar más de lo que se ha visto en Granada. Lo que pasa es que no es sencillo llegar a un equipo que se conoce prácticamente desde LEB Plata y hacerse importante en pista delantera». Pin redondea su valoración sobre Oroz asegurando que «es un pedazo jugador que tiene cabida en cualquier proyecto ganador de LEBOro. Además de grandísimo jugador, es una persona de equipo y para mí ha sido una alegría tenerle esta temporada». Sin embargo, los planes para la próxima campaña requieren otro tipo de exterior.

Pin añade que «Oroz aporta un añadido en la capacidad defensiva, pero eso ya lo tenemos asegurado porque nosotros ya trabajamos bien atrás. No nos interesa su perfil, pues lo que necesitamos son puntos». El técnico ya aseguró en una entrevista con este periódico que están buscando «un alero físico y explosivo, que se fabrique canastas y que, sobre todo, genere ventajas». Unos requisitos que no se adaptan a lo que puede aportar Oroz en la cancha y que han motivado que la dirección deportiva descarte de este modo su continuidad.

El natural de Azkoitia pone así fin a su breve periplo en el Covirán, al que llegó a finales de febrero tras la grave lesión de Alo Marín. Oroz ha disputado once partidos de la Liga regular, así como los cinco de 'play offs' contra Palma. Sus números en ataque no fueron especialmente llamativos (2'3 puntos) al prodigarse poco de cara al aro, aunque en defensa sí se hizo notar gracias a su intensidad y polivalencia para cubrir tanto a bases como a aleros.

Además, aportó en el rebote (2'7) y en la distribución (1'5 asistencias), dotando así una dimensión completa a su impacto en los partidos durante sus 15 minutos de media en cancha. Su intensidad atrás ayudó a cambiar el signo de más de un duelo adverso para los rojinegros. No obstante, su déficit en pista delantera ha sido lo que finalmente ha boicoteado cualquier opción de renovación. El vasco ahora deberá buscar nuevo destino para el próximo curso, en el que posiblemente tendrá abierta la puerta de la continuidad en el Gipuzkoa, donde fue capitán hasta su salida a Granada.