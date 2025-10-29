La historia de las camisetas más vendidas en la reposición histórica del Covirán Granada
El club amplía el plazo de reserva de las trece equipaciones en venta hasta el jueves 30
Granada
Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:05
El Covirán Granada continúa con su reposición histórica de camisetas oficiales. A raíz del regreso al Palacio de Deportes de Pablo Pin en las filas ... del Baskonia, el club nazarí arrancó una campaña de venta de las trece primeras equipaciones que vistió el equipo con el entrenador granadino en el banquillo. Precisamente, las zamarras de trece temporadas en las que el conjunto rojinegro pasó por todas las categorías del baloncesto español hasta llegar a la Liga Endesa.
Ante la gran demanda de aficionados, el Covirán decidió ampliar el período de reserva hasta el jueves 30 inclusive a un precio único de 50 euros por camiseta, una oportunidad para los más acérrimos de hacerse con sus equipaciones favoritas. Por el momento, tres de ellas componen el ránking de ventas.
3 Temporada 14/15
Adiós a la Liga EBA
El Covirán Granada asciende de EBA a LEB Plata con los excebé Jesús Fernández y Nacho Ordín en su plantilla, lo que conllevaría al año siguiente la vuelta del equipo al Palacio de Deportes. Camiseta de tirantes roja con detalles blancos y verdes.
2 Temporada 22/23
Debut en la ACB
El club alcanza la máxima categoría tras una década de vida. Inolvidable la permanencia con el triunfo ante el Betis a domicilio con un Joe Thomasson estelar, así como la remontada al Joventut en el Palacio en la última jornada. Camiseta de manga corta de color rojo, con el negro cubriendo los hombros y finas rayas verticales.
1 Temporada 19/20
Año Covid-19
Temporada en LEB Oro marcada por la pandemia del coronavirus, que obligó a suspender la competición. No hubo descensos en una campaña irregular y de trámite para el Covirán. Lo mejor estaba por llegar. Camiseta de tirantes negra con tono rojo en el pecho, una combinación que silueteaba la Alhambra en un original diseño.
