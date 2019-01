LEB Oro Con hambre de más alegrías ALFREDO AGUILAR El Covirán, invicto en 2019, recibe esta noche en el Palacio a un cabizbajo Melilla | La meta de lograr la salvación y rondar los 'play offs' no permite muchos despistes, y menos ante dos citas seguidas como local JUANJO MARTÍN Miércoles, 23 enero 2019, 00:56

Granada. El Covirán posee ahora mismo la moral por las nubes. No es para menos si se tiene en cuenta que ha vencido los tres encuentros disputados desde que entró el nuevo año. Los triunfos sobre Cáceres -en casa-, Palencia y Ourense -ambos a domicilio- han disparado la euforia en el equipo a la misma velocidad que ha escalado en la clasificación. Su quinto puesto actual, empatado con el cuarto y a tan sólo una victoria del segundo, justifica la permanente sonrisa que está dibujada en el rostro de los nazaríes desde que estamos en 2019. No obstante, esa alegría puede difuminarse rápidamente si no actúan con cabeza y humildad en sus siguientes compromisos, empezando por el de esta noche (21.30 horas) en el Palacio frente al Melilla y continuando el sábado con el enfrentamiento como local ante Araberri.

El cuadro norteafricano es considerado uno de los 'grandes' de la Liga, si bien no se encuentra ni mucho menos en su mejor momento. El Ourense le mojó la oreja hace un par de jornadas (68-60) y precisamente el Araberri hizo lo propio el pasado fin de semana en su propia cancha (77-82). Ese segundo revés seguido le costó un descenso en la tabla hasta el octavo puesto, eso sí, a apenas un triunfo de distancia de los nazaríes. De ahí que los de Pin no puedan confiarse lo más mínimo en su duelo ante un equipo herido en su orgullo y que llega a Granada con la intención de reivindicarse cuanto antes, para demostrar que sigue siendo uno de los clubes a tener en cuenta en las cábalas de la lucha por el ascenso.

Potencial alberga de sobra en un plantel en el que aparece el último MVP semanal. El escolta Txemi Urtasun conquistó el galardón individual del pasado fin de semana (28 puntos y 32 de valoración), aunque de nada le sirvió al no poder traducir ese premio en una victoria sobre los vitorianos. El veterano promedia en este curso 13'5 puntos, por lo que será uno de los rivales a tener en cuenta por la defensa granadina. Tampoco podrán descuidarse mucho los anfitriones en la marca sobre Josep Franch, el timón de los melillenses con sus 10'5 puntos y 4'3 asistencias. Dándole los relevos al catalán estará Javi Marín, con ganas de ganarle una 'batallita' más a su hermano Alo, que está ahora mismo en un envidiable estado de forma y es uno de los motores en la racha actual del Covirán.

Pin abre la posibilidad de que Eloy Almazán juegue algunos minutos frente a su exequipo

Minutos encarecidos

En el perímetro rojinegro los minutos van encareciéndose por momentos. Al rol predominante de los bases De Cobos y Pérez hay que añadir el crecimiento de Marín y la reciente explosión de Manu Rodríguez. El escolta se desquitó de su mala racha en los porcentajes con 21 puntos ante Ourense y un carácter letal cada vez que armó la muñeca, el mismo que apenas había exhibido hasta la fecha. Eso provocó, por ejemplo, que Corts no pudiera saltar a la pista a pesar de estar físicamente disponible.

Así las cosas, 'rascar' minutos en los puestos exteriores es complejo y la competencia podría aumentar un poco más si finalmente Eloy Almazán es de la partida. El alero sigue arrastrando una calcificación en el pie que le ha mantenido inédito durante las últimas semanas, aunque Pin abrió ayer la puerta a la posibilidad de que juegue «algunos minutos» ante su exequipo. El entrenador dispondría así de todas sus piezas, una vez confirmado que Joan Pardina será una vez más infiltrado para 'parchear' la fisura en el dedo del pie, que amenaza con aquejarle hasta que pueda disponer de un prolongado descanso.

Con respecto al adversario de esta noche, Pin considera que «Melilla tiene muchos focos diferentes de anotación. A nivel de poste bajo, Balaban hace mucho daño (6'8 puntos y 4'9 rebotes) y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo a nivel defensivo». En esa parcela, el Melilla podrá emplear al brasileño Dos Anjos, quien debutó precisamente en el choque de la primera vuelta ante el Covirán y que se perdió por lesión el último compromiso de los norteafricanos. El 'center' de 2'18 metros de altura contribuyó testimonialmente en su momento a la amplia victoria de los azulones (67-53), pero ahora se encuentra plenamente adaptado (12'2 de valoración).

Además del talento de la plantilla del contrincante, los nazaríes deberán luchar contra el presumible gélido ambiente que habrá en el Palacio. Un partido entre semana a una hora tan tardía impide la afluencia de los más pequeños al pabellón, por lo que la entrada se resentirá a buen seguro. Las gradas del pabellón del Zaidín no lucirán su mejor aspecto, pero eso no debe ser excusa para prolongar la buena racha y conquistar un nuevo triunfo que deje la permanencia a punto de caramelo y, de paso, confirme las aspiraciones de 'play offs' de los granadinistas.