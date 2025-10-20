Girona y Granada, en la cola tras la canasta de la última década

Jose Manuel Puertas Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 17:30 Comenta Compartir

Tras la disputa de la tercera jornada de la Liga Endesa, solo dos equipos siguen sin saber lo que es ganar: el Covirán Granada y el Básquet Girona. Los catalanes cedieron tras dos prórrogas (115-113) un duelo que tenían casi en el bolsillo en la cancha del Morabanc Andorra, y en el que se llegó al primer tiempo extra merced a un triple inverosímil del brasileño Rafa Luz desde 25'1 metros justo sobre la bocina. Los del Principado estrenaron así su casillero de triunfos, al igual que un Río Breogán que sorprendió a domicilio al Casademont Zaragoza (84-88), un Barça irregular pero que mostró poderió en el Carpena ante el Unicaja (77-83) y el Dreamland Gran Canaria, capaz de asaltar el Nou Congost de Manresa (80-87) para ganar por fin.

Pero la Liga no se rompe aún, y es que un partido ganado suman un total de ocho equipos, tras las derrotas de Surne Bilbao (101-69 en Badalona) y San Pablo Burgos (90-80 ante el Real Madrid). Vizcaínos y castellanos quedan aún también 'a tiro' del Covirán, especialmente si los de Díaz logran estrenarse pronto como ganadores.

Y por arriba, tres invictos: además del Joventut, se muestran intratables el Valencia Baket (aún sin Jean Montero, pero con 16 puntos y 8 rebotes de un gran Jaime Pradilla) y el La Laguna Tenerife, muy superior al UCAMMurcia (96-80) en el duelo que le reportó el liderato a lo aurinegros con la enésima exhibición de Marcelinho Huertas: 19 puntos y 7 asistencias completó el brasileño, que el próximo mes de mayo cumplirá 43 años. Ahí es nada.