Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rafa Luz, eufórico tras su canasta y la victoria del Morabanc Andorra. acb Photo / Dani Catalán
Jornada 3

Girona y Granada, en la cola tras la canasta de la última década

Solo La Laguna Tenerife, Valencia Basket y Joventut no han perdido de momento

Jose Manuel Puertas

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:30

Comenta

Tras la disputa de la tercera jornada de la Liga Endesa, solo dos equipos siguen sin saber lo que es ganar: el Covirán Granada y el Básquet Girona. Los catalanes cedieron tras dos prórrogas (115-113) un duelo que tenían casi en el bolsillo en la cancha del Morabanc Andorra, y en el que se llegó al primer tiempo extra merced a un triple inverosímil del brasileño Rafa Luz desde 25'1 metros justo sobre la bocina. Los del Principado estrenaron así su casillero de triunfos, al igual que un Río Breogán que sorprendió a domicilio al Casademont Zaragoza (84-88), un Barça irregular pero que mostró poderió en el Carpena ante el Unicaja (77-83) y el Dreamland Gran Canaria, capaz de asaltar el Nou Congost de Manresa (80-87) para ganar por fin.

Pero la Liga no se rompe aún, y es que un partido ganado suman un total de ocho equipos, tras las derrotas de Surne Bilbao (101-69 en Badalona) y San Pablo Burgos (90-80 ante el Real Madrid). Vizcaínos y castellanos quedan aún también 'a tiro' del Covirán, especialmente si los de Díaz logran estrenarse pronto como ganadores.

Y por arriba, tres invictos: además del Joventut, se muestran intratables el Valencia Baket (aún sin Jean Montero, pero con 16 puntos y 8 rebotes de un gran Jaime Pradilla) y el La Laguna Tenerife, muy superior al UCAMMurcia (96-80) en el duelo que le reportó el liderato a lo aurinegros con la enésima exhibición de Marcelinho Huertas: 19 puntos y 7 asistencias completó el brasileño, que el próximo mes de mayo cumplirá 43 años. Ahí es nada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  6. 6 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  7. 7 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  8. 8

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  9. 9 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Girona y Granada, en la cola tras la canasta de la última década

Girona y Granada, en la cola tras la canasta de la última década