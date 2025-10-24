Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El polémico Gerard Encuentra, expulsado en el Palau. Pol Puertas (ACB)
El rival

Gerard Encuentra dice que «el Covirán tiene mejor equipo ahora»

El Hiopos promedia 85,3 puntos y pierde 16,7 balones, ganó a Breogán y Barça, en el Palau, y perdió con el Valencia

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Viernes, 24 de octubre 2025, 19:35

El cuadro ilerdense disputa su segunda temporada en la Liga Endesa con el objetivo principal de lograr la permanencia y consolidarse en la competición, pero sin renunciar a nada tras incorporar a siete jugadores. Se ha reforzado bien, con jugadores experimentados de la ACB como son los ala-pívots John Shurna y Melvin Ejim, y, al tiempo, apostó por jóvenes como el alero Millán Jiménez, cedido por el Valencia Basket.

Es séptimo con dos triunfos (Breogán, 87-68, y Barça, 86-91 en el Palau) y una derrota tras las tres primeras jornadas. El Lleida anota 85,3 puntos por encuentro por los 74,3 del Covirán. En la parcela reboteadora tiene números similares a los nazaríes, pero pierde 16,7 balones por los 11,7 de los rojinegros, debido a que juega con mucha velocidad y ataques de pocos segundos.

Tras un gran inicio de curso con dos victorias consecutivas, los ilerdenses cayeron a manos del Valencia(78-99), en un encuentro en el que James Batemon anotó 24 puntos y firmó 19 de valoración.

A pesar de la derrota, el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, dijo este viernes que «el equipo ya está muy mentalizado en el siguiente partido. Debemos pensar en nosotros, en hacer las cosas bien, salir concentrados y ser un equipo complicado de ganar en casa. El entrenador del cuadro burdeos cuenta con la totalidad de su plantilla, a excepción del pívot Atoumane Diagne, que es duda.

El técnico ilerdense manifestó que el Covirán tiene «mucho mejor equipo que la temporada pasada y están jugando muy bien, con jugadores de primerísimo nivel».

El único precedente entre el Hiopos Lleida y el Covirán en el Barris Nord, en la máxima categoría, tuvo lugar la pasada campaña, en un choque en el que el Lleida fue superior durante los 40 minutos, por lo que logró un importante triunfo de cara a la permanencia en la Liga Endesa (87-74).

