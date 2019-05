LEB Oro «Nos veo muy fuertes, preparados para ir a por todas en Mallorca» Oroz (d) salta a por el rebote arropado por Iriarte. / RAMÓN L. PÉREZ Pablo Pin destaca la implicación de todos los integrantes de su plantilla y se muestra convencido de sus opciones para acceder a la 'Final Four' JUANJO MARTÍN GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 02:16

Pablo Pin insistió en su mensaje sobre la relevancia del rebote en el resultado final de los enfrentamientos entre el Covirán Granada y el Iberojet Palma. «El factor diferencial de esta eliminatoria es el rebote. Nosotros hemos estado bien atrás al conseguir bajarles sus porcentajes de tiro, pero la diferencia con respecto al anterior encuentro es que le hemos sumado el rebote, tanto en ataque como en defensa. Eso nos ha permitido jugar con más ritmo. Nuestros exteriores han capturado 18 rechaces ofensivos y eso es muy importante porque nos enfrentamos a un oponente que es más grande que nosotros y necesitamos la ayuda de todos, hacerlo en equipo».

El técnico del Covirán admitió que «hemos tenido un mal inicio por no cumplir nuestras normas defensivas. Estábamos atenazados por la situación de partido y no hemos empezado a nuestro ritmo. Cuando Palma está fresco puede hacernos parciales impresionantes, pero siempre remontamos cuando nos ponemos el mono de trabajo». En ese sentido, el granadino destacó la entrada en cancha de «Pérez y Almazán, que nos han dado otro aire en defensa. Además, Josep ha visto aro con facilidad y ha hecho una primera parte espectacular. Nos hemos metido en el partido y, gracias a nuestra rotación amplia, hemos conservado un nivel físico que nos ha permitido estar frescos. Hemos compartido bien la bola y hemos encontrado tiros claros».

Ese componente físico ayudó enormemente en la defensa sobre Guerra. «En igualdad nos 'mata' y necesitamos defenderlo a base de hacer cambios», detalló Pin. Sobre los 'tocados', el técnico afirmó que «'Carlinhos' tiene un físico espectacular y Corts es joven, así que está poco lesionado. Ellos van a jugar seguro. No sabemos que pasará con Almazán. Ha hecho un partidazo y se lo merecía porque es la honestidad personificada».

Sobre el quinto partido de este miércoles, el entrenador del Covirán aseguró que «el cansancio afectará a Palma, a nosotros nos veo muy fuertes, preparados mental y anímicamente. Ellos intentarán salir en tromba pero confío en su trabajo y en su actitud. Iremos a por todas, por qué no vamos a conseguirlo». El granadino añadió en esa misma línea que «es una satisfacción entrenar a un grupo como este. Me siento afortunado de dirigir a un bloque tan profesional e implicado con el club, pese a estar algunos jugadores recién llegados». Pin también halagó a la afición, pues «es una alegría enorme que se hayan ilusionado con nosotros y se merecían que nos fuésemos del Palacio con una victoria. Espero verles en Bilbao -sede de la 'Final Four'-, porque creo que podemos conseguirlo».