Zach Hankins intenta encestar de gancho ante Birgander, en el partido contra el Joventut. José Miguel Baldomero
El flojo rendimiento de Zach Hankins, en tela de juicio

El 'center' estadounidense no termina de convencer y ante el Hiopos Lleida realizó el peor partido de los cuatro de la Liga Endesa

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Martes, 28 de octubre 2025, 18:05

Comenta

El 'center' titular del Covirán, Zach Hankins, es consciente de que rinde bastante por debajo de lo que desea, del nivel que esperaba el cuerpo ... técnico y que necesita el equipo. Es una pieza clave como lo era el base Micah Speight, pero el 'techo' nazarí de 2,11, cumple menos que Babatunde Olumuyiwa y con más minutos en pista. La meta es recuperarle para Lugo y que dé por fin la talla. Junto al base de Oklahoma y al bahameño Travis Munnings resulta una de las decepciones del inicio liguero.

