El flojo rendimiento de Zach Hankins, en tela de juicio

El 'center' titular del Covirán, Zach Hankins, es consciente de que rinde bastante por debajo de lo que desea, del nivel que esperaba el cuerpo ... técnico y que necesita el equipo. Es una pieza clave como lo era el base Micah Speight, pero el 'techo' nazarí de 2,11, cumple menos que Babatunde Olumuyiwa y con más minutos en pista. La meta es recuperarle para Lugo y que dé por fin la talla. Junto al base de Oklahoma y al bahameño Travis Munnings resulta una de las decepciones del inicio liguero.

Hankins es bastante utilizado por Ramón Díaz. En 22,11 minutos desprende una pobre media de 5,8 puntos, aunque su balance ofensivo es lo menos duro de digerir, porque no ha funcionado en defensa, dado que, por falta de consistencia, al Covirán le han hecho mucho daño los pívots contrarios.

De dos puntos tiene un porcentaje del 47,8 por ciento, pero no aprovechó dos pases claves de Bozic para asegurar el triunfo frente al Baskonia. Mal en el tiro libre, con un 25%, y en el rebote, que era su mejor aportación, tras 7,3 de media, tampoco aportó en el último partido de Barris Nord. Completa con 0,8 recuperaciones, 0,5 asistencias y 0,5 tapones, también lejos de lo deseado.

Su valoración es de 6,5, muy poco para un extracomunitario y que figura como titular y con galones en pista.

Ante el Hiopos Lleida, el estadounidense contabilizó un punto tras 0/3 en tiros de campo, un tapón y dos rebotes defensivos, para menos uno y menos diez del equipo con él en cancha, números muy cortos, en lo que fue su peor partido de los cuatro disputados en la Liga Endesa.