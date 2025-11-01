El filial cede el liderato del grupo al Gran Canaria

El Stellantis & You Granada cayó derrotado por 73-91 ante el Gran Canaria en el Palacio de Deportes. Los visitantes impusieron su físico durante todo ... el partido, pero su acierto desde el perímetro les permitió sentenciar su triunfo al llegar al descanso con 19 puntos de ventaja. El equipo de Samu Gómez echó de menos la presencia del base Álvaro Fernández, que nojugó debido a unas molestias.

Le costó al Stellantis & You Granada desde el inicio encontrar el ritmo del partido. El conjunto rojinegro tuvo en la figura de Ibai Hendrick a su único foco de anotación ofensiva en la primera mitad, y acusó en demasía ningún triple conseguido tras 20 minutos de partido.

El paso por vestuarios devolvió a un Stellantis & You Granada más agresivo y los mates de Cerdá y Gaye permitieron a los locales acercarse en el marcador. A pesar de ello, el Gran Canaria volvió a ajustar sus posiciones y se escapó de nuevo en el marcador antes de la disputa del último cuarto.

Los visitantes jugaron con la ventaja durante los últimos minutos de partido, que concluyó con victoria amarilla por 73-91. No se rindieron los nazaríes en ningún momento, tal y como demuestra el parcial de 48-46 con el que concluyó la segunda parte.

Ficha técnica

Stellantis & You Granada: Ruiz 3, Medal 15, Khalifa 13, Cerdá 6 y Zamora 4 – quinteto titular – Puertollano 0, González 4, Hendrick 14, Romero 5, García 3, Higueras 2 y Gea 4.

Gran Canaria: Heinonen 10, Tsafack 14, Mbengue 12, Panasiuk 10 y Báez 7 – quinteto titular – Arteaga 1, Díaz Herrera 6, Díaz Guillén 3, Pasqua 1, Coulibaly 5, Miteo 13 y González 9.

Parciales: 12-21, 14-24, 22-22 y 26-24.

Árbitros: José Javier Marqueta, José María Arresa y Julio Rijo.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de competición en la Liga U22, disputado en el Palacio Municipal de Deportes de Granada ante 400 espectadores, aproximadamente.