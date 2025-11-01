Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ibai Hendrix penetra por la zona del Gran Canaria. FCBG
Liga U22

El filial cede el liderato del grupo al Gran Canaria

El Stellantis & You Granada cae derrotado por primera vez frente a un rival que sentencia antes del descanso

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:08

El Stellantis & You Granada cayó derrotado por 73-91 ante el Gran Canaria en el Palacio de Deportes. Los visitantes impusieron su físico durante todo ... el partido, pero su acierto desde el perímetro les permitió sentenciar su triunfo al llegar al descanso con 19 puntos de ventaja. El equipo de Samu Gómez echó de menos la presencia del base Álvaro Fernández, que nojugó debido a unas molestias.

