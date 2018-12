COVIRÁN GRANADA Una feliz y adelantada Navidad A. AGUILAR El Covirán araña un poco más de descanso para su plantilla durante la cómoda victoria ante Prat, en la que los suplentes llevan la voz cantante JUANJO MARTÍN Lunes, 24 diciembre 2018, 09:46

El Covirán apenas va a poder gozar de un par de días de vacaciones durante la Navidad. El calendario de la LEB Oro no perdona y habrá jornada tanto en la víspera de Año Nuevo –día 30 en Bilbao– como el día de Reyes (6 de enero contra Cáceres en el Palacio), por lo que la actividad del equipo se detendrá lo justo durante estas fechas. Por ese motivo, el conjunto nazarí vio con buenos ojos el enfrentamiento ante Prat con la idea de 'fabricarse' un descanso extra.

El colista no presentó demasiada batalla en el pabellón del Zaidín y, una vez descartada la posibilidad de confiarse ante la diferencia entre ambos conjuntos, no hubo apenas resistencia en la senda hacia una nueva victoria de los hombres de Pin (85-54). Este triunfo les permite escalar hasta la séptima posición en la tabla, junto a los equipos que pelearían en unos hipotéticos 'play offs' en caso de que la Liga regular culminara ya. No obstante, la visión de la entidad nazarí se centra más en que son cuatro las victorias de margen con respecto al descenso, pues la permanencia es el primer y único objetivo.

El Covirán superó el trámite de la mejor manera posible, sin desgastar a sus titulares y dando minutos a la segunda unidad, que se reivindicó de cara a futuros compromisos. Joan Pardina fue el jugador que más tiempo permaneció en la cancha (22 minutos) y eso se debió a que las molestias de Eloy Almazán desaconsejaron al co-capitán a saltar a la pista, sobre todo ante la clara ventaja en el marcador.

En el resto de posiciones hubo más reparto de minutos y gente como Alo Marín o Devin Wright disfrutaron de una presencia en pista de la que no disfrutaban desde la LEB Plata. El gaditano y el lucense se han visto adelantados en la rotación y aprovecharon este encuentro para recuperar una porción de la confianza perdida. Marín estuvo muy inspirado en la dirección y con su desborde en el uno contra uno generó ventajas para sus compañeros o para sí mismo, al finalizar con 18 puntos el choque. Por su parte, Wright luchó ante los bisoños interiores de Prat y, principalmente, contra sus propios 'demonios' para anotar en varias posesiones consecutivas y liderar el ataque durante el segundo período. Así le demostraron los dos al técnico que están en disposición de echar una mano al colectivo en futuras citas.

Ese mismo objetivo también lo consiguieron Corts e Iriarte, si bien ambos poseen actualmente un poco más de hueco dentro de la rotación nazarí. Tanto el base como el ala-pívot se han quedado sin jugar en algún encuentro durante esta temporada pese a estar físicamente disponibles, aunque no se han venido abajo y han sabido aguantar con paciencia su momento. El caso más claro es el de Iriarte, quien frente a Prat dio continuidad a su explosión en Mallorca. El balear fortificó su autoestima con buenas jugadas tras el descanso de este última duelo, entre ellas una finta con la que rompió demasiado fácil a su par y machacó sin oposición el aro. Con la segunda unidad entonada, los titulares estarán bien arropados el próximo día 30 con tal de intentar la proeza de vencer en el Bilbao Arena.