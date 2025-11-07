La espinita clavada de Luka Bozic con el Valencia Basket

Jose Manuel Puertas Granada Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:08 Comenta Compartir

A finales del año 2023, no pocos ojeadores del baloncesto europeo tenían entre ceja y ceja a un ala-pívot del Zadar croata. El entonces vigente MVPde la Liga Adriática –competición que enfrenta a los representantes de la antigua Yugoslavia– disputaba su segunda etapa en el equipo de esa ciudad, joya a orillas del Adriático y cuna de Luka Modric, pero en la que los locales presumen de que 'Dios creó al hombre, y Zadar creó el baloncesto', pues la pelota naranja tiene allí un peso muy especial.

El gato al agua por Luka Bozic y sus 22'1 puntos, 9'8 rebotes y 6'4 asistencias en la campaña 22-23 se lo llevó el Valencia Basket, por entonces con Álex Mumbrú en su banquillo. El croata acabó la campaña en su país, con otro galardón de MVP–20'6 tantos, 8 rechaces y 6 pases de canasta de promedio–, pero ya sabía que su siguiente destino estaba a orillas del Turia. «Allí firmé en diciembre de 2023, tras hablar con Mumbrú y el director deportivo, Luis Arbalejo», confirma a IDEAL el hoy interior del Covirán Granada, en el que destaca como su mejor baza hasta el momento:15'8 puntos y 6'6 rebotes.

Empero, los pensamientos en 'taronja' de Bozic pronto empezaron a torcerse. «Poco después de firmar, les eliminaron de la Euroliga y, al poco, despidieron a Álex Mumbrú», recuerda. A partir de entonces, el contrato por dos temporadas que había firmado con la entidad levantina nunca se rubricó sobre la cancha. Con la llegada de Pedro Martínez al banquillo valenciano y la nueva apuesta por el frenético juego que hoy encandila a los aficionados naranjas, Bozic perdió su sitio. Un hecho que el ala-pívot entiende como decisión deportiva, aunque no esconde tener cierta espina clavada por no haber podido dar el paso de jugar en el hoy poderosísimo Valencia Basket. «Desde la llegada de Pedro Martínez, no he hablado con nadie del club. Mi agente me llamó y me dijo que no me querían, que había que buscar una solución, así que salí cedido a Lleida, donde jugué una buena temporada, por lo que, cuando acabó, tenía la esperanza de que podía ir a Valencia», explica. «Pero fue la misma historia: nadie me llamó ni me escribió», lamenta. «No sabía qué iba a ser de mí, y simplemente mi agente me dijo que era la misma historia de un año antes, así que realmente nunca tuve la oportunidad de demostrar si podía jugar allí», concluye.

Bozic no siente rencor por su anterior club, al que ya no pertenecer tras solventar el vínculo el pasado verano y llegar en propiedad al Covirán. «No estoy enfadado con nadie, de hecho lo que estoy es agradecido por haber podido firmar allí», matiza.

A los 29 años, y en un momento de madurez, el oriundo de Bjelovar se medirá el domingo (17 horas, Palacio de los Deportes) al que fue su 'no-equipo'. Será un duelo de contrastes entre el líder invicto y un colista que no ha ganado un solo encuentro y que llegará necesitado para no meterse en mayores problemas. Mientras, los levantinos, campeones de la Supercopa, vuelan en la doble competición, incluyendo una Euroliga que, por el momento, no ha podido palpar un Bozic que no parece obsesionado con ella:«para mí, la meta es ser mejor cada día, progresar en cada aspecto del juego», subraya. «Claro que quiero progresar, como cualquiera, pero no sé a qué nivel será. Y sea en Granada, en Zadar o donde sea, quiero disfrutar el baloncesto y la vida», zanja. Por ahora, la afición rojinegra disfruta de su poste bajo, a la espera de mejores resultados.

