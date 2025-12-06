De los errores no forzados a la fe insuficiente y la falta de fortuna en momentos claves

Marcado en rojo en el calendario llevaba semanas un partido ante el Casademont en el que el Covirán se había propuesto no fallar, pero que ... se empezó a torcer, y de qué manera, cuando el efecto de las 'Ventanas FIBA' dejó al equipo durante bastante tiempo sin Valtonen y Kljajic.

Habrá que justificar en ello la inaceptable puesta en escena rojinegra en una primera mitad para olvidar y en la que los maños fueron, simplemente, los menos malos sobre la cancha. Es humano que el equipo granadino saliera fastidiado por dos bajas tan relevantes justo antes de una fase clave del calendario, pero a los de Díaz les faltó concentración en ataque para no acumular tanto 'error no forzado' –porque lo del Casademont tampoco es que fuera un clínic defensivo–, permítase el argot tenístico, en los dos primeros cuartos. De resultas, el fantasmagórico escenario de los parciales encajados, como en Lleida y Lugo, toco esta vez en casa: del 17-17 al 22-38, provocando una considerable pitada del público al descanso. Ni valores seguros como Costa o Bozic eran capaces de huir del todo de esa racha de demasiados regalos a un rival que se relamía con la fractura que ya se ve en la clasificación, con el Covirán y el San Pablo Burgos ya a dos victorias del corte de la permanencia.

Así las cosas, tocó recurrir a esa épica que, en honor a la verdad, lo normal es que no termine saliendo. El Covirán mejoró mucho tras la música de viento, compitiendo de igual a igual a un rival superior en talento pero con una química a todas luces cuestionable. Y aunque nunca estuvo a tiro real de la remontada, en un par de ocasiones hizo soñar al Palacio con que esta era posible.

Pero claro, para levantar un escenario así, uno ha de abrazarse también necesariamente a una suerte que no acompañó: ese triple a tablero de Yusta, esos tiros libres fallados por Bozic... y esa dolorosísima pérdida de Rousselle, entre otros detalles, cercenaron las opciones de un equipo que ya está contra las cuerdas.