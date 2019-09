LEB Oro «Este año ya no hay equipos a los que se les pueda ganar jugando mal» Pablo Pin reconoce que «nos falta mucho por mejorar» a una semana escasa del inicio de Liga JUANJO MARTÍN Granada Domingo, 22 septiembre 2019, 01:51

Pablo Pin aseveró después de la derrota de su Covirán en la presentación que «este ha sido un partido para aprender y ver que no nos van a regalar nada. Este año ya no hay equipos a los que se les pueda ganar jugando mal. A pesar de todo, hemos estado activos porque el encuentro estaba para que se hubieran marchado por treinta puntos. Sin embargo, con intensidad, defensa y carácter nos hemos metido en el partido de nuevo y tuvimos nuestras opciones de ganar».

El técnico granadino reconoció que «nos ha lastrado el tiro de tres. Muchos triples los hemos tirado abiertos y no han entrado. Lo interesante ahora es sacar buenos tiros y eso lo hemos hecho, pero no los hemos metido». Pin también subrayó el bache experimentado «entre el final del segundo cuarto y el principio del tercero. Hemos encadenado 7-8 ataques en los que no hemos llegado ni a tirar a canasta por malas decisiones y pérdidas de balón, algo que ellos han aprovechado para ir sumando».

Con respecto a este duelo, el entrenador rojinegro destaca que «lo positivo ha sido mostrar carácter. Con un poco más de acierto habríamos ganado, pero eso es lo de menos. El equipo ha peleado y eso es lo importante». Sobre el buen inicio de Watson, el granadino matizó que «luego le han defendido bien y se le ha hecho un poco de noche. Es cierto que debimos buscarlo más, pero estamos en pretemporada y hay que probar cosas, así como distribuir los minutos. Si cuando llegue la primera jornada hay un jugador así de 'enchufado', habrá que seguir jugando con él a tope».

En clave global, Pin aseguró que «nos falta mucho por mejorar. Todos tenemos que dar un paso adelante para sacar una victoria la semana que viene. Necesitamos lo mejor de cada uno. El Delteco –rival de la primera jornada– es favorito para el ascenso pero podemos vencer. Tenemos que ir con mentalidad ganadora, no somos menos que nadie».