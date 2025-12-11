El equipo pierde capacidad defensiva y rebote sin Hankins

El cuerpo técnico del Covirán trata de recomponer la plantilla cuanto antes. La dificultad que entraña el haber perdido capacidad defensiva y rebote es muy ... preocupante para los miembros del 'staff' del club nazarí. Primero fueron las lesiones de Elias Valtonen y Jovan Kljajic, dos hombres que eran básicos en la sustancial mejoría del equipo granadino en pista trasera, especialmente con el finlandés en pista. Pero también el montenegrino había avanzado mucho en ese sentido. El equipo encontraba más solidez y, seguramente, con Kljajic el internacional Santi Yusta no habría encestado con tanta facilidad.

David García, que se ocupa de los vídeos y datos de los partidos, en un trabajo muy valioso, porque se ocupa del estudio y el seguimiento del rival, lo que es clave para preparar los partidos, y luego, por otra parte, también del análisis posterior, para corregir defectos, después de que se hayan celebrado, observa déficit en defensa y rebote. Esto último por la marcha de Zach Hankins, especialista del equipo y entre los mejores de la competición en capturas, al Maccabi.

«Mi trabajo es básicamente ese, analizar a nivel de datos y de vídeos al equipo rival, también al nuestro propio, tanto para poder preparar los partidos, intentando explotar los puntos débiles del otro equipo, como intentando corregir nuestros propios defectos. Cuando analizamos a nuestro propio equipo, vemos qué cosas hacemos mal, dónde tenemos margen de mejora, qué podemos hacer bien, o estamos haciendo bien y podemos seguir trabajándolas, para conservarlas. Los datos no suelen mentir, son objetivos y te pueden marcar el camino, si se están haciendo las cosas bien, si no las estás haciendo de forma correcta, por dónde tienes que ir...», comentó el técnico.

Con Ramón Díaz, el Covirán trata de sacar provecho a todo lo que está relacionado con el estudio de estadísticas avanzadas. De hecho, el club nazarí y García fueron precursores de la ACB en su aplicación directa al juego. «Sí, Ramón es un entrenador que le da mucha importancia a la estadística avanza. Junto a Alberto Puertas hacemos un análisis muy profundo de los otros equipos, y de nuestros pilares, los 'paint touches', que son cuántas veces somos capaces de tocar la pintura en ataque, para generar tiros fáciles debajo del aro o tiros liberados, que es algo que vigilamos, y que creemos que hay que hacer, porque nos da unos datos muy relevantes».