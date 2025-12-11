Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El rebote, una faceta en la que el Covirán se debilita, aquí Babatunde y Pradilla luchan por él. José Miguel Baldomero
Análisis

El equipo pierde capacidad defensiva y rebote sin Hankins

El estudio del 'staff' técnico del club nazarí revela que las bajas de Valtonen y Kljajic son un grave retroceso atrás

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:43

Comenta

El cuerpo técnico del Covirán trata de recomponer la plantilla cuanto antes. La dificultad que entraña el haber perdido capacidad defensiva y rebote es muy ... preocupante para los miembros del 'staff' del club nazarí. Primero fueron las lesiones de Elias Valtonen y Jovan Kljajic, dos hombres que eran básicos en la sustancial mejoría del equipo granadino en pista trasera, especialmente con el finlandés en pista. Pero también el montenegrino había avanzado mucho en ese sentido. El equipo encontraba más solidez y, seguramente, con Kljajic el internacional Santi Yusta no habría encestado con tanta facilidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  2. 2 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  6. 6 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  10. 10 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El equipo pierde capacidad defensiva y rebote sin Hankins

El equipo pierde capacidad defensiva y rebote sin Hankins