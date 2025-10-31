«¿Selección? Solo pienso en Granada y en la victoria»

Jose Manuel Puertas Granada Viernes, 31 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

La relación de Francis Alonso y el Covirán es peculiar, pues ya fueron rivales en 2013, en aquella final de 1ª Nacional con el malagueño en las filas del filial del Unicaja. De vuelta en la Liga Endesa tras dos años sin cumplir objetivos en el Estudiantes, Alonso es uno de los nacionales de moda en la competición: 14 puntos de media con un 45% en triples avalan sobradamente dicha etiqueta.

–¿Qué balance hace del inicio de curso? Su victoria en Zaragoza ya vale mucho.

–Sí, está claro que era una oportunidad porque venían de jornada europea y podía costarles. Salimos con buena intensidad y la pudimos aguantar los 40 minutos. En esta Liga cada oportunidad de ganar hay que intentar aprovecharla, así que, contentos.

–Cuatro jornadas, pero solo una en casa y ante Valencia...

–Claro. Sabemos que el comienzo y el final de Liga es difícil, con muchos partidos fuera. Hemos tenido rivales como Valencia, Lleida o Barça que exigen mucho, pero ha sido un gran aprendizaje para lo que nos viene.

–Usted está jugando a gran nivel...

–Sí, hemos competido bien a rivales difíciles, el otro día en el Palau Blaugrana estuvimos dando la cara 25 minutos contra el Barça... Yo estoy con mucha ambición sobre todo de ganar y de jugar en el Pazo. Solo hemos jugado uno en casa hasta ahora y tenemos muchas ganas de jugar con ellos y de ganar ante ellos.

–Me ha dado una larga cambiada, pero insisto con lo personal. Luis Casimiro fue quien más le hizo jugar en su etapa en Málaga. Ahora coinciden en Lugo y vuelve a jugar mucho. ¿Hay una química especial?

–Fue uno de los primeros que confió en mí y me dio una oportunidad. Siempre se lo agradeceré y está claro que me conoce bien y hay una confianza superior. Él es con quien más he jugado en España. Nos conocemos bien, sabe lo que puedo aportar y me exige al máximo en ello en beneficio del Breogán.

–¿Sus años en el Estudiantes han sido un poco frustrantes?

–Mi objetivo era intentar ayudar a ascender. La meta era subir, que el club estuviera donde se merece. Y cuando no cumples los objetivos, te frustras. Yo soy alguien muy competitivo y claro que tengo esa espinita, pero estoy muy agradecido al club por los dos años que estuve ahí. He mejorado como jugador y persona y sin ese trabajo, seguro que no estaría como estoy ahora.

–¿Cómo fue el verano?¿Esperaba una llamada ACB tras no subir?

–Yo soy alguien que intenta no pensar mucho en lo que pueda venir, en lo que no puedo controlar. Sí en la ética de trabajo, y en verano me enfoco mucho en la mejora individual. Cuando surgió esa llamada, especialmente con Luis (Casimiro) me hizo ilusión. Era una oportunidad muy bonita.

–Si no piensa en lo que está por llegar, si le pregunto por la próxima 'ventana' y la selección...

–¡No pienso en eso! Solo en Granada y en intentar conseguir la segunda victoria. Si la selección llamada, bienvenido sea. Si no, a seguir a lo mío...

–Es pronto, pero si ganan meten al Covirán en un problema...

–Sí, yo creo que tenemos que centrarnos en nosotros. Es un partido importante, pero todos los tratamos como tal: tenemos que ser sólidos y estar concentrados en nuestras fortalezas. Hay que aprovechar las oportunidades y en casa son importantes.

–Habrá varios tiradores de nivel:Kurucs, usted... y Matt Thomas. ¿Es alguien en quien fijare?

–Sí, hay muchos a los que admiro y él es uno de ellos. Seguro que será un duelo bonito. Es uno de los jugadores que tiene foco ofensivo en su equipo y trataremos de hacerle un partido incómodo. Pero lo importante, al fin y al cabo, es que podamos sacar la victoria.

