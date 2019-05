Covirán Granada Eloy Almazán, en su emocionante despedida: «Estuve implicado con este club desde que se fundó» Eloy Almazán, en el centro de la imagen, junto a Óscar Fernández y Pablo Pin. / J. M. P. En una emotiva rueda de prensa, el jugador ha desgranado los motivos de su retirada a final de temporada JOSÉ MANUEL PUERTAS GRANADA Jueves, 16 mayo 2019, 12:57

En una emotiva rueda de prensa, Eloy Almazán ha desgranado los motivos de su retirada a final de temporada. Escoltado por Óscar Fernández y Pablo Pin, y acompañado por toda la plantilla y cuerpo técnico del Covirán, así como por el ex capitán rojinegro Pablo García, el alero granadino ha recordado su «implicación con el club desde que se fundó» y que «de hecho fui socio desde el primer día». La presencia de sus compañeros ha sido una sorpresa que Almazán. «No esperaba y se me hace más difícil hablar», destacando el valor del grupo humano rojinegro.

Igualmente, y a algo más de 24 horas del tercer partido de los 'play offs' de ascenso, Almazán quiso apuntar que «la gente no sabe hasta qué punto es difícil lo que estamos logrando este año» ya que calificó la LEB Oro, en la que ha militado con ésta ocho temporadas, como una competición «muy, muy difícil». El granadino recordó además a muchos nombres que le acompañaron en su carrera, pero no pudo contener las lágrimas al citar a 'Toa' Paterna, figura crucial en su formación y el entrenador fundamental en su carrera: «gracias a él estoy aquí hoy», argumentó entre sollozos. En la misma línea, declaró que «si no fue porque mi mujer dejó su trabajo fijo en Melilla y salió de su zona de confort, tampoco estaría aquí».

Igualmente, tuvo palabras de elogio para Pablo Pin, señalando que «yo he entrenado con Scariolo o Maljkovic, y para quien no lo sepa, Pablo es un muy buen entrenador que debería estar aquí toda la vida porque además no me cabe duda de que este club va a llegar a la ACB y él se merece esa oportunidad». También apuntó, sobre el momento de decidir su retirada, que «la semana pasada hablé con Pablo –Pin- y Óscar –Fernández-, que son amigos, y creo que para mí fue más fácil que para ellos dar este paso a un lado». También se mostró «agradecido por la oportunidad de despedirme el viernes y el domingo en mi casa y con mi gente» en los dos partidos ante el Iberojet Palma que supondrán su despedida del Palacio de los Deportes y finalmente, expresó su deseo de seguir «ligado en el futuro» a la Fundación CB Granada «sea en la grada, llevando algún equipo, o desde dentro del club».

Por su parte, el presidente Óscar Fernández recordó «el subidón» que le supuso saber, dos días después de la eliminación ante Zornotza en LEB Plata en 2017 que «Eloy Almazán quería venir a Granada», tras preguntar a su agente Fabio Spinella por el alero, ya que reconoció que «solamente alguien como él podía cubrir el hueco que dejaban en el vestuario Jesús Fernández y Pablo García». Finalmente, Pablo Pin valoró «la honestidad que transmite un jugador como él» y entendió que la despedida del alero «puede ser un empujón más para los partidos que vienen, entre otras cosas para que se retire más tarde y ganando».