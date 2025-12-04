Elias Valtonen y Jovan Kljajic, lesionados de larga duración
Ambos jugadores necesitarán varios meses para volver a las pistas
Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:05
El Coviran Granada ya conoce el parte médico de las lesiones sufridas por Elias Valtonen y Jovan Kljajic durante los encuentros disputados con sus respectivas ... selecciones. Las lesiones de ambos jugadores necesitan de un periodo de recuperación de larga duración. El finés sufre una lesión en el hombro derecho de la que será intervenido quirúrgicamente, mientras que el escolta de Montenegro sufre una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda.
